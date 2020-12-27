宅在家後更愛乾淨？年底大掃除的人大幅增加

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不吃早餐就奔出家門，晚上回來睡覺，原本過著這種生活的人，由於緊急事態宣言的發布而改為在家辦公，從此一天到晚都在自家度過。早中晚三餐都在家吃，廚房髒兮兮的讓人煩心，被擠至冰箱深處的瓶裝罐頭也該清理一下了。廁所也想每天都打掃打掃。這一年新型冠狀病毒疫情讓大家的煩心事特別多，現在終於迎來歲末，來個大掃除，乾乾淨淨、清清爽爽地過年吧！

Duskin公司以全國20歲以上的男女2080人為對像進行的網上調查顯示，回答「年末計劃進行大掃除」的人占到71.2%。2019年實際進行大掃除的只有52.5%，為自2005年此項調查開始以來最低比例，而今年人們要進行掃除的熱情似乎一下子高漲了很多。

問及想要重點進行大掃除的地方，比較多的回答是「抽油煙機和換氣扇」，占19.5%，「廚房」占17.8%。

因受到新型冠狀病毒影響，打掃衛生的時間和頻率增加的受訪者占整體的34.4%。「因為想將家具、桌子、門把手等處附著的細菌控制在最小限度」（61歲男性）、「我覺得洗干淨後就沒有細菌了，所以增加了清洗頻率」（51歲女性），這些回答表明，作為預防感染對策的一環，人們已經養成了勤於打掃的習慣。另一方面，因緊急事態宣言和提倡在家辦公，人們待在家裡的時間增加了，於是有人回答：「髒的地方自然而然地映入眼簾」（47歲男性）、「使用廁所和廚房的次數增加，所以比以前更加在意髒污的地方」（52歲）。

因新型冠狀病毒的發生，人們對掃除的認識發生了變化，91.9%的受訪者回答「開始認識到勤於掃除的重要性」。也有人回答「掃除給了我成就感」、「上癮了」等等，不只是將掃除作為一種義務，而是積極、開心地去面對掃除。Duskin分析認為，「這種意識上的變化將直接關系到年末的掃除熱情」。

標題圖片：PIXTA