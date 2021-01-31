單人餐深入人心？超過半數20至39歲人群「願意」吃單人火鍋

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說到冬季經典日料，那必然是「火鍋」了。在一般人的印像中，本應是許多人圍在一起品嚐的熱氣騰騰的火鍋，似乎越來越多年輕人喜歡上了「單人」享用。

Recruit-lifestyle公司編輯出版的城市生活資訊雜誌《HOT PEPPER》，圍繞2020年的冬季火鍋市場實施了一項問卷調查。調查對象為全國20至39歲的年輕人，共收到1044份（男性522人，女性522人）回答。

結果顯示，有超過半數的52.3%的受訪者「願意」吃單人火鍋，其中三分之一的人表示過去沒有吃過單人火鍋，這個比例為受訪者總數的17.6%。而回答「不喜歡」吃單人火鍋的受訪者中，只有10.9%的人表示「雖然曾經嘗試過，但並沒有改變想法的打算」。可以看出，偏好單人活動的人呈現出相對成長趨勢。

作為願意吃單人火鍋的理由，選擇「不用顧忌他人，想怎麼吃就怎麼吃」的受訪者最多（68.3%）。也有一部分人考慮到了當下的形勢，回答「擔心感染新型冠狀病毒」（18.5%）。

願意吃單人火鍋的理由 前5位

% 不用顧忌他人，想怎麼吃就怎麼吃 68.3 烹製方便 57.7 市場上推出了一人份的鍋底湯料 29.3 擔心感染新型冠狀病毒 18.5 一人份的話，高級食材也吃得起 9.7

生活資訊雜誌《HOT PEPPER》調查數據

關於選擇單人火鍋時想吃的類型，韓國泡菜火鍋（182票）以壓倒性優勢奪得了第一名。在該雜誌每年實施的「想吃的火鍋」調查中，壽喜燒已經連續9年蟬聯榜首，但在此項調查中以89票屈居第二。

為什麼泡菜火鍋能以一倍以上的票數優勢力壓壽喜燒呢？該公司總結原因稱「（泡菜火鍋）本來就是青菜蘿蔔各有所愛的味道，而且可以按照自己的喜好調節辣度。這就是針對單人火鍋做選擇的結果」，同時分析認為，受疫情持續影響， 「無論在家吃還是在外吃，可能越來越多的人都會有意識地選擇單人火鍋了」。

標題圖片： Sasazawa / PIXTA