日本國外醫學院校畢業的醫生增多

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在通過醫師國家考試的合格者中，畢業於國外醫學院校的人越來越多，最近10年約增加了2倍。雖然在整體占比中只有1%，但人們開始意識到，這很有可能對今後日本的大學醫學系定員調整產生影響。

據日本厚生勞動省的統計，2018年度醫師國家考試合格者9029人中，國外醫學院校的畢業生占整體的1%，為95人。與10年前的2008年（34人）相比，幾乎增加了2倍。

從國籍來看，這95人中日本人有42人。以前這個數字一直保持在10人左右，但2013年比上一年度驟增18人，為28人，其後也大體呈增加趨勢。其他較多的合格者來自中國、韓國，近年雖然人數在增加，但一直都不超過30人。所以按國籍來說，從國外醫學院校畢業生的日本人增加較為明顯。

多數情況下，畢業於國外醫學院校的人取得國外的醫師執照後，要事先接受使用日語進行診療的能力調查，之後才被允許參加日本醫師國家考試。「被認定可參加日本醫師國家考試者」的人當中，從他們畢業院校所在國家來看，可以發現中國和韓國佔據前兩位。另一方面，近年畢業於匈牙利的人數急劇增加。2010年之前幾乎為0，2011年和2012年各有1人，2013年增至8人，之後也持續增加， 2018年上升到21人，位居整體第3位。

有人指出，日本學生之所以去匈牙利的醫學院校學習，是因為那裡的學費比日本私立大學醫學系便宜，還具有可以用英語進行學習等優點。

為了防止醫生數量的過度增減以及醫生數量在地區上的失衡，日本政府根據巨觀供需預測，對國內大學醫學系的入學名額等一直在進行長年調整。從近年來看，2008年以後開始的醫學系入學定額的增加為過去最大規模，2018年度達到9,419人。為培養從事地方醫療工作的醫生，醫學系定額中的地區比例也一直在調整。

為此，國家有關部門舉辦的「關於醫務人員供需研討會」，非常關注畢業於國外醫學院校的日本醫生的增加，可以認為這將很有可能對今後的醫生供需情況、現行的醫生分佈不均對策等產生影響。

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