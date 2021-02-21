日本在美企業為6,702家，較4年前減少100家

日本資料庫

目前，日本在美企業共計6,702家。雖較4年前調查時略微減少，但對於日本企業而言，美國仍是重要的業務主戰場。從美國各州的情況來看，在加州設立分支機搆的日企佔據絕對多數。

帝國資料庫公司的調查結果顯示，截至2020年11月，日本在美企業共計6,702家。較2016年調查時的6,814家減少了112家。從行業來看，數量較多的依次是製造業（2,456家，較4年前減少193家）、批發業（1,488家，較4年前減少130家）和服務業（1,340家，較4年前增加23家）。

在製造業中，「汽車零件製造」為113家，「汽車驅動、操控、制動裝置製造」為64家，同時，也有一些屬於服務業的「自動駕駛研究」領域的日本初創企業進入美國，總體而言，汽車產業相關企業較多。

零售業方面，由於日餐在美國廣受歡迎，所以拉麵店等餐飲店的數量也比較突出。

在掌握到設點位址的大約4,200家企業中，選擇在擁有舊金山市和洛杉磯等大城市的加州設點的日本公司最多（1,719家）。除了人口較多、消費市場規模可觀等因素外，該州作為日美間重要的物流基地，已經具備完善的商業環境，這一點也吸引了眾多日本公司。其次是紐約州，有許多證券公司和銀行等金融機構在此設點。

美國整車製造商福特、克萊斯勒和通用的總公司所在地密西根州，以及豐田汽車2017年設立北美總部的德州，都分佈著大量汽車相關行業的日本公司。

標題圖片 : 位於美國德州普萊諾市的豐田北美總部（時事）