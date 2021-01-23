流感患者約150人，不到往年的1%：從2020年9月起的10週內

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2020年第36-45週（8月31日起的10週）統計的全國流感患者人數為148人。而最近5年間（2015-19年）同期平均感染人數約為17,000人，可見今年大大低於往年。

厚生勞動省每年從9月到次年5月末期間，每週都會匯總流感的發生情況。根據匯總資料，從包含9月1日在內的第36週起的10週內，全國患者總計為148人。而過去5年間同期平均患者總數約為17000人。相較於此，2020/21年流感流行季患者人數下降至1%以下。

流感的發生狀況每年都有所不同，患者人數也有差異。按年度和流行季來觀察第36-45週患者人數的變化發現，最近的2019年起算的2019/20年流行季中，統計開始時患者人數已經超過3000人，到第37週躍升至5000人以上。而另一方面，2015年起算的2015/16年流行季中，患者降至不到500人，即使在第45週也只有650人。

根據厚生勞動省的統計，若追溯到2004/05年流行季的資料，發現流感進入流行期最晚是在次年第3週（2004/05、2006/07年流行季）。因此，本流行季也存在今後患者人數急劇增加的可能性，不過截至目前患者人數明顯不多也是事實。一般認為從春季開始實施的防止新冠肺炎感染對策對流感的預防也產生了影響。

標題照片：(Ushico / PIXTA)