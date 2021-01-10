2020年日本新生兒名字排行榜

2020年日本新生兒名字排行榜社會 文化 生活
根據嬰幼兒用品銷售企業「阿卡將本舗」實施的2020年新生兒取名和名字調查顯示，「蓮（普遍念作Ren）」和「陽葵（普遍念作Himari）」分別位於男孩和女孩名字排行榜第一名。「Haruto」和「Honoka」分列男孩和女孩名字讀音排行榜第一名。
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此次調查的對象為2020年1月1日至2020年10月20日出生的嬰兒的名字，調查人數為18,617名男孩和18,199名女孩，共計36,816人。男孩名字排行榜第二名以下依次為「陽翔（Haruto）」「湊（Minato）」「悠真（Yuuma）」「蒼（Sou）」等，女孩則為「芽依（Mei）」「陽菜（Hina）」「結愛（Yua）」「結菜（Yuuna）」等。
從讀音来看，男孩名字排行榜第二名以下依序為「Minato」「Haruki」「Souta」「Yuuto」等，女孩則為「Akari」「Himari」「Mei」「Ema」等。
2020年：嬰兒取名讀法排行榜
|男孩
|女孩
|第一名
|Haruto（1）
|Honoka
|第二名
|Minato（3）
|Akari（4）
|第三名
|Haruki（6）
|Himari（2）
|第四名
|Souta（2）
|Mei（1）
|第五名
|Yuuto（4）
|Ema（6）
|第六名
|Riku（7）
|Yui（3）
|第七名
|Yuito（5)
|Mio（5）
|第八名
|Aoto（9）
|Ichika
|第九名
|Aoi
|Aoi（8）
|第十名
|Hinata
|Tsumugi
括弧內為上一年排名
「阿卡將本舗」調查資料（前一年排名取至第10名）
2020年新生儿名字排行榜
|男孩
|女孩
|普遍读法
|普遍读法
|第一名
|蓮（1)
|Ren
|陽葵（1）
|Himari
|第二名
|楊翔（3）
|Haruto
|芽依（2）
|Mei
|第三名
|湊（2）
|Minato
|陽菜（12）
|Hina
|第四名
|悠真（8）
|Yuuma
|結愛（6）
|Yua
|第五名
|蒼（5）
|Sou
|結菜（10）
|Yuuna
|第六名
|樹（5）
|Itsuki
|Sakura（7）
|第七名
|大翔（7）
|Hiroto
|Akari（18）
|第八名
|颯（16）
|Sou
|葵（8）
|Aoi
|第九名
|大和（9）
|Yamato
|紬（4）
|Tsumugi
|第十名
|湊斗（10）
|Minato
|莉子（5）
|Riko
|第十名
|碧（53）
|Aoi
括弧內為上一年排名
「阿卡將本舗」調查資料
去年男孩名字排行榜第一至三名依次是「蓮」「湊」「陽翔」，女孩是「陽葵」「芽依」「凜」。男孩名字讀音排行榜第一至三名依次是「Haruto」「Souta」「Minato」，女孩是「Mei」「Himari」「Yui」。除了「Honoka」這個女孩的名字讀音以外，其他幾個去年的第一名均未發生變化。尤其是「蓮」這個名字，據說在2005年到今年的合計16次調查中已第八次奪冠。
另外，在被問到給孩子取名的「考慮因素」時，家長們給出最多的三個答案依次是：「音韻」（首先考慮了用哪幾個假名取名）、「漢字的意思和意境」（首先考慮了想用的漢字）、「筆劃數」（首先考慮了與姓氏的搭配度）。
關於今年的取名傾向，該公司表示，「遭遇到新型冠狀病毒這樣的特殊情況，也對人們給孩子取名產生了重大影響。在令人感到心情沉重的新聞接踵而至的背景下，與照亮人間的太陽、月亮和光這些事物有關的名字，排名都較去年有所上升，無論男孩還是女孩都是如此」。
標題圖片：PIXTA