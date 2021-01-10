2020年日本新生兒名字排行榜

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根據嬰幼兒用品銷售企業「阿卡將本舗」實施的2020年新生兒取名和名字調查顯示，「蓮（普遍念作Ren）」和「陽葵（普遍念作Himari）」分別位於男孩和女孩名字排行榜第一名。「Haruto」和「Honoka」分列男孩和女孩名字讀音排行榜第一名。

此次調查的對象為2020年1月1日至2020年10月20日出生的嬰兒的名字，調查人數為18,617名男孩和18,199名女孩，共計36,816人。男孩名字排行榜第二名以下依次為「陽翔（Haruto）」「湊（Minato）」「悠真（Yuuma）」「蒼（Sou）」等，女孩則為「芽依（Mei）」「陽菜（Hina）」「結愛（Yua）」「結菜（Yuuna）」等。

從讀音来看，男孩名字排行榜第二名以下依序為「Minato」「Haruki」「Souta」「Yuuto」等，女孩則為「Akari」「Himari」「Mei」「Ema」等。

2020年：嬰兒取名讀法排行榜

男孩 女孩 第一名 Haruto（1） Honoka 第二名 Minato（3） Akari（4） 第三名 Haruki（6） Himari（2） 第四名 Souta（2） Mei（1） 第五名 Yuuto（4） Ema（6） 第六名 Riku（7） Yui（3） 第七名 Yuito（5) Mio（5） 第八名 Aoto（9） Ichika 第九名 Aoi Aoi（8） 第十名 Hinata Tsumugi

括弧內為上一年排名

「阿卡將本舗」調查資料（前一年排名取至第10名）

2020年新生儿名字排行榜

男孩 女孩 普遍读法 普遍读法 第一名 蓮（1) Ren 陽葵（1） Himari 第二名 楊翔（3） Haruto 芽依（2） Mei 第三名 湊（2） Minato 陽菜（12） Hina 第四名 悠真（8） Yuuma 結愛（6） Yua 第五名 蒼（5） Sou 結菜（10） Yuuna 第六名 樹（5） Itsuki Sakura（7） 第七名 大翔（7） Hiroto Akari（18） 第八名 颯（16） Sou 葵（8） Aoi 第九名 大和（9） Yamato 紬（4） Tsumugi 第十名 湊斗（10） Minato 莉子（5） Riko 第十名 碧（53） Aoi

括弧內為上一年排名

「阿卡將本舗」調查資料

去年男孩名字排行榜第一至三名依次是「蓮」「湊」「陽翔」，女孩是「陽葵」「芽依」「凜」。男孩名字讀音排行榜第一至三名依次是「Haruto」「Souta」「Minato」，女孩是「Mei」「Himari」「Yui」。除了「Honoka」這個女孩的名字讀音以外，其他幾個去年的第一名均未發生變化。尤其是「蓮」這個名字，據說在2005年到今年的合計16次調查中已第八次奪冠。

另外，在被問到給孩子取名的「考慮因素」時，家長們給出最多的三個答案依次是：「音韻」（首先考慮了用哪幾個假名取名）、「漢字的意思和意境」（首先考慮了想用的漢字）、「筆劃數」（首先考慮了與姓氏的搭配度）。

關於今年的取名傾向，該公司表示，「遭遇到新型冠狀病毒這樣的特殊情況，也對人們給孩子取名產生了重大影響。在令人感到心情沉重的新聞接踵而至的背景下，與照亮人間的太陽、月亮和光這些事物有關的名字，排名都較去年有所上升，無論男孩還是女孩都是如此」。

標題圖片：PIXTA