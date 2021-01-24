疫情導致「宅家喝」增多，參加線上酒會的人達26%

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疫情讓我們失去了很多東西，但或許也給了我們重新思考該怎麼工作、該如何與家人共度時光的好機會。

疫情肆虐，讓大家2020年更多的時間都是宅在家裡。緊急事態宣言期間，政府要求國民儘量減少外出，不過宣言解除後，據說引入遠端辦公的企業也越來越多。

井藤漢方製藥（總部在大阪府東大阪市）實施的《新冠疫情時代飲酒與健康的相關調查》中，對疫情流行前與現在的飲酒形態變化進行了調查，「飲酒的頻率」總體沒有很大變化。只不過，「越來越少在外喝酒了」的人居7成以上，有3成回答為「在家喝酒的次數增多」。

在家喝酒增多的理由中，除了預防感染之外，也有很多人覺得有「能放鬆自己」「省錢」「不用考慮穿著」等好處。

「在家喝酒」的時候多了，就能聽到這樣的聲音：「夫妻聊天多了，比以前更恩愛了。」「可以做自己喜歡的下酒菜，完全放鬆自己，這麼喝酒很幸福。」「女兒在家的時間多了，週末可以邊喝酒邊聊天，很開心。」



對於「Zoom酒會」等線上酒會，受訪者的26.4%回答為「參加過」。越年輕，參加率越大，20多歲的女性有61.0%參加過線上酒會。關於線上酒會的好處，很多人認為「可以跟遠方的朋友一起喝酒」「喝酒時不必顧慮時間問題」。另一方面，也有負面聲音認為：「一直喝個不停，沒完沒了，酒愈喝愈多。」

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