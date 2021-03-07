推行自然災害對策的企業占36.9%──帝國資料庫調查：企業規模不同導致防災工作差距巨大

日本資料庫

自己家裡的防災用品倒是準備充分了，但工作中遭遇地震或洪水災害的可能性也是很大的。公司的防災對策沒有問題吧？

日本，是地震、颱風、火山爆發等自然災害非常多的國家。作為社區的一員，企業是如何來防備災害的呢？帝國資料庫以全國23695家企業為對象進行調查，從其中1萬1448家企業獲得了回答。

回答「正在推進」自然災害應對措施的企業占36.9%。從企業規模來看，大企業為54.9%，而中小企業為33.0%，小規模企業為25.7%，差距還是相當大的。企業也表達了他們的心聲，比如「雖然明白其必要性，但無論在人員還是時間上都沒有餘裕，很難推進防災措施」（硬紙板箱生產企業、愛知縣）等。

按都道府縣來看「正在推進應對措施」的企業，超過45%的有高知縣和宮崎縣（47.7%）、和歌山縣（47.6%）、栃木縣（45.5%）4縣。總的來說，預測有可能發生大地震的太平洋沿岸地區的企業中，積極推進防災對策的企業更多一些。

問及「最需要防範的自然災害是什麼」時，回答「地震」的最多，占55.0%，其次分別是「水災（洪水、暴雨）」，占19.5%，「風災（颱風、龍捲風）」占9.1%。

問及防備自然災害對策中具體實施的內容，以下的回答比較多，「完備公司內部聯絡網」占比61.5%，「購買緊急時刻需要的備用品」占比45.4%，「儲備飲用水和緊急食物等」占比42.8%。

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