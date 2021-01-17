夫妻應該分開姓嗎？調查已有超過七成表「贊同」

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根據早稻田大學教授棚村政行等人針對日本全國未滿60歲的成人男女7000人為對象可選擇進行夫婦別姓的相關意識調查中，表達「贊成」的爬升至70.6％。「自己認為夫婦同姓比較好。其他夫婦應該也要一起同姓才對」來表態「反對」的回答比例降到14.4％。

根據棚村研究室與市民團體「可選擇的夫婦別姓・全國陳情活動」的聯合調查，調査時間從2020年10月22日～26日。問題包含詢問「結婚時候的姓氏選擇」，「贊成」的內容中「自己覺得夫婦同姓比較好。其他的夫婦是同姓或是別姓都沒有意見」佔了35.9%、「自己覺得選擇夫婦別姓比較好。但其他的夫婦是同姓或是別姓都沒有意見」則佔了34.7%。

根據性別、年代別來看的話、「反對」的比例較高的族群為「50多歲男性」（23.4％）、「40多歲男性」（20.5%）、「30多歲男性」（17.0％）等，男性佔了明顯較多。反而是女性、不論任何年代表示「反對」的皆是不到10％的低數字。

此外、「因為不能選擇別姓而放棄結婚，或是事實上有結婚關係的經驗嗎」的提問，回答「有」的佔全體1.3％。當中「20多歲男性」（2.4％）、「50多歲女性」（1.9％）等回答傾向出現較高的數字。其他的男女性別一起來看的話，只要年齡層愈高的話遇有可能出現「反對」傾向。

針對「因為不能選擇別姓而放棄結婚，或是事實上有結婚關係的經驗嗎」的問題而回答（％）

有 沒有 不願作答 全體 1.3 96.1 2.6 20多歲男性 2.4 92.3 5.3 30多歲男性 1.7 94.9 3.4 40多歲男性 1.5 95.3 3.2 50多歲男性 ― 97.8 1.4 20多歲女性 ― 95.5 4.2 30多歲女性 1.4 97.0 1.6 40多歲女性 1.5 95.7 2.8 50多歲女性 1.9 95.4 2.7

「―」即代表未滿1%故不顯示

該聯合調查由早稻田大學的棚村政行研究室與市民團體「可選択夫婦別姓・全國陳情活動」等執行

根據法務省的官方網站、夫婦別姓制度是指、夫婦各自同意的場合下、在結婚後夫婦可以各自保有結婚前的姓氏制度。依據現行民法，在結婚之際、男方或是女方的其中一方，一定要改姓氏。

不過，近幾年隨著女性的社會活躍愈來愈多、改姓氏後對社會工作上的不方便，沒有利益等也被大家提出討論，愈來愈多人希望可以導入夫婦別姓的制度。日本最高法院也在2015年對此判決，目前正在國會尋求更進一步的議論與共識。

標題圖片：要求可選擇夫婦別姓制度並在東京地檢署提起控訴後召開記者會的Cybozu公司社長青野慶久（左）＝2018年1月9日、東京・霞關的司法記者俱樂部（時事通信）