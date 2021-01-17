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夫妻應該分開姓嗎？調查已有超過七成表「贊同」

社會

根據早稻田大學教授棚村政行等人針對日本全國未滿60歲的成人男女7000人為對象可選擇進行夫婦別姓的相關意識調查中，表達「贊成」的爬升至70.6％。「自己認為夫婦同姓比較好。其他夫婦應該也要一起同姓才對」來表態「反對」的回答比例降到14.4％。
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根據棚村研究室與市民團體「可選擇的夫婦別姓・全國陳情活動」的聯合調查，調査時間從2020年10月22日～26日。問題包含詢問「結婚時候的姓氏選擇」，「贊成」的內容中「自己覺得夫婦同姓比較好。其他的夫婦是同姓或是別姓都沒有意見」佔了35.9%、「自己覺得選擇夫婦別姓比較好。但其他的夫婦是同姓或是別姓都沒有意見」則佔了34.7%。

根據性別、年代別來看的話、「反對」的比例較高的族群為「50多歲男性」（23.4％）、「40多歲男性」（20.5%）、「30多歲男性」（17.0％）等，男性佔了明顯較多。反而是女性、不論任何年代表示「反對」的皆是不到10％的低數字。

此外、「因為不能選擇別姓而放棄結婚，或是事實上有結婚關係的經驗嗎」的提問，回答「有」的佔全體1.3％。當中「20多歲男性」（2.4％）、「50多歲女性」（1.9％）等回答傾向出現較高的數字。其他的男女性別一起來看的話，只要年齡層愈高的話遇有可能出現「反對」傾向。

針對「因為不能選擇別姓而放棄結婚，或是事實上有結婚關係的經驗嗎」的問題而回答（％）

  沒有 不願作答
全體 1.3 96.1 2.6
20多歲男性 2.4 92.3 5.3
30多歲男性 1.7 94.9 3.4
40多歲男性 1.5 95.3 3.2
50多歲男性 97.8 1.4
20多歲女性 95.5 4.2
30多歲女性 1.4 97.0 1.6
40多歲女性 1.5 95.7 2.8
50多歲女性 1.9 95.4 2.7

「―」即代表未滿1%故不顯示
該聯合調查由早稻田大學的棚村政行研究室與市民團體「可選択夫婦別姓・全國陳情活動」等執行

根據法務省的官方網站、夫婦別姓制度是指、夫婦各自同意的場合下、在結婚後夫婦可以各自保有結婚前的姓氏制度。依據現行民法，在結婚之際、男方或是女方的其中一方，一定要改姓氏。

不過，近幾年隨著女性的社會活躍愈來愈多、改姓氏後對社會工作上的不方便，沒有利益等也被大家提出討論，愈來愈多人希望可以導入夫婦別姓的制度。日本最高法院也在2015年對此判決，目前正在國會尋求更進一步的議論與共識。

標題圖片：要求可選擇夫婦別姓制度並在東京地檢署提起控訴後召開記者會的Cybozu公司社長青野慶久（左）＝2018年1月9日、東京・霞關的司法記者俱樂部（時事通信）

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