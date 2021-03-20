年輕人討厭「吃蟲」，對食品技術興趣不大

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現在，蜂蛹（蜂的幼蟲）和蝗蟲的「佃煮」，只在極其有限地區作為地方菜傳承了下來，其實它曾經是珍貴的蛋白質來源，在日本各地廣為人們食用。作為蛋白質來源，以最新的「食品技術」製作而備受矚目的「昆蟲食品」，對人類來說也許算是回歸原點。可是，在物質豐富的時代出生長大的年輕人卻認為，昆蟲食品這種東西「根本不可能去吃！」

2019年日本的食品自給率按熱量計算為38%。政府雖然提出了「2030年度達到45%」的目標，但由於農戶高齡化等原因，從事農業的人員減少，目標達成的前景並不樂觀。

日本財團以17-19歲的男女1000人為對象進行的網路問卷調查顯示，問及「對食品自給率38%這事是如何考慮的」，回答「是個問題」的受訪者占59.8%，回答「沒有問題」的占10.9%。

回答「是個問題」的受訪者給出的理由（可多選）中比較多的是「食品短缺時無法應付」（77.9%）、「因國際形勢的變化，有造成物流停頓的可能性」（47.8%）、「因環境的變化，有發生食品情況惡化的危險」（30.1%）。

近年「食品技術」備受矚目，它運用科學技術開發新的食品、發現新的烹調方法、試圖探尋有關食品的各種問題的解決線索。但是，問及「為防備食品短缺應該做哪些努力」時，回答最多的是「重振第一產業」（23.6%）。而對於「開發提高食品生產率的技術」（11.2%）、「對食品領域進行新的投資」（5.1%）、「製造替代蛋白質來源」（2.2%）等與食品技術相關的選項，受訪者給予的關注度並不高。

食品技術領域中，作為替代蛋白質來源，「替代肉，即人造肉、大豆肉」和「昆蟲食品」受到關注。問及「想不想嘗嘗」時，對於昆蟲食品，83.8%的受訪者回答「不想」。

標題圖片：PIXTA