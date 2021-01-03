日本2021將有3696間公司迎來創立滿100週年

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製造治療新型冠狀病毒重症病患機器的葉克膜（ECMO）廠商泰爾茂，在100年前因為要製造日本國產體溫計而正式成立。

製造家庭用體溫計而廣為人知的廠商「泰爾茂」，當年是為了要生產國產的體溫計，由北里柴三郎博士等醫師在1921年一齊發起日本企業「紅外線檢溫器有限公司」。在這之後，該公司也開發了日本國內首個注射針筒以及血漿袋等，擔當起日本手術房以及病房等環境整備，在醫療一環上有重大的貢獻。2020年受到新型冠狀病毒感染影響，該公司提供給重症病患使用的葉克膜（ECMO），讓該間公司再度受到注目。2021年該公司也將迎來創業100週年。

根據東京商工研究所所收集的資料，顯示在2021年日本全國將有3696間公司迎來創業100週年。主要的100週年企業，除了上述所提的泰爾茂、還有三菱電機、小松製作所、日本史上第一間生活合作社Co-op Kobe、超級市場的泉屋，製造腳踏車的島野， 腳踏車物件的TOPY等這些大企業相繼來到100週年。

彈道「100年前」這樣的詞語可能會讓人家很難做聯想，當時正好是第一次世界大戰（1914～18）結束後過了3年，若說明這是關東大地震（1923，大正12年）的2年前，或許會讓人更有「歷史感」。這些企業在經過100年的歷練之後，仍然製造著人類所需要的物品，為這一些經歷長久歷史，仍就屹立不搖的企業表達最高敬意！

2021年迎來創業100週年的日本主要企業

三菱電機 千代田區 民生用電機機器 小松 港区 建設機械製造 泰爾茂 澀谷區 醫療用機器製造 Co-op Kobe 神戸市 生活合作社 泉屋 大阪市 食品零售業（超市） 島野 大阪府堺市 腳踏車・腳踏車零件製造 TOPY工業 品川區 腳踏車零件製造 Kakuyasu Group 北區 酒類販賣、零售 大塚製薬工場 德島縣鳴門市 醫藥品藥品等製造

依據東京商工研究所的資料為基礎作成

標題圖片 :戴體患者心臟與肺功能的泰爾茂葉克膜ECMO（時事）