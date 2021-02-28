日本的犯罪率很低！兇殺案每10萬人中僅0.2件

日本資料庫

遭受新冠疫情之災的2020年，猶如印證了日本「相互監視社會」的現狀一般，日本各地都出現了「口罩員警」「自肅員警」。生活在一個人與人相互監視的社會裡會讓你感到抑鬱，過剩的正義感有時還會傷害他人；但從另一方面來看，「被人盯著」，或許對維護良好的治安也有著正面效果。

日本法務省公佈的2020年版《犯罪白皮書》的統計資料，從資料上證實了日本在良好的公共安全上享有的國際聲譽。

根據「各國犯罪動向」統計，2017年日本發生的兇殺案為307件。法國、德國、英國則超過800件，美國更是令人吃驚地高達1萬7284件，這個數字是日本的56倍。在兇殺案發生率（每10萬人中的發生件數）上，美國為5.3件、法國為1.3件、英國為1.2件、德國為1.0件，而日本只有0.2件。

這個統計依據的是「聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）」實施的《有關犯罪情況等的調查》，在研究了犯罪狀況的基礎上，就殺人、搶劫、盜竊、性暴力等重要的犯罪類型，對2013-2017年日本和歐美共計5個國家的數值進行了匯總。

即使從最近的「搶劫」案發生率來看，與日本的1.8件相比，法國為154.3件、德國為47.0件、英國為118.7件、美國為98.6件，差距之大一目了然。（日本是2016年資料，其他國家為2017年資料）

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