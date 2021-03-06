戴口罩就不需要口紅了：2020年銷售苦戰榜

戴口罩就不需要口紅了：2020年銷售苦戰榜生活 社會
2020年4月日本發佈第一次緊急狀態宣言期間，不但口罩和消毒酒精被一搶而空，不少人為了買衛生紙，還不得不輾轉幾家藥妝店。而另一方面，整個化妝品行業卻為業績而苦戰。這是既然戴口罩臉都遮住了，索性就沒必要認真化妝的意思？
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
市場調查公司intage公佈的2020年《今年銷售苦戰榜》上，排名第1的是「口紅」，第2是抑制眩暈和暈車暈船的「鎮暈劑」，第3是「強心劑」。該公司稱這一結果受疫情影響非常大。
|金額上年同比
|品類
|金額上年同比
|品類
|44 (％)
|口紅
|82 (％)
|口香糖
|54
|鎮暈劑
|83
|隱形眼鏡用劑
|63
|強心劑
|83
|鼻炎治療劑
|66
|腮紅
|85
|營養口服液
|68
|粉底
|85
|乳液
|72
|妝前打底
|87
|果汁飲料
|79
|白粉
|87
|面膜
|79
|止咳化痰劑
|88
|止汗劑
|79
|綜合感冒藥
|88
|運動飲料
|81
|維生素B1
|88
|眼妝
出處：intage知Gallery
該公司以全國約4000家零售店的銷售資料為基礎，統計了食品、飲料、雜貨等日用消費品的銷售總額，調查時間從2020年1月到10月為止。
最難賣的口紅直接遭腰斬，降到上一年的44%。推測其原因可能是戴口罩後越來越多人不塗口紅了，廠商方面則在努力應對這問題，比如開發不容易沾到口罩上的口紅等。
化妝品相關的產品除了口紅，還有「腮紅」「粉底」「妝前打底」「白粉」，在前10名裡占了5席。主要原因是4月頒佈了緊急狀態宣言和鼓勵在家上班後，人們外出機會減少，自然化妝需求也就少了。不過口罩只能遮住下半臉，所以「眼睛的魅力」得到重視，因此眼妝相關的化妝品銷量下降幅度較小。
與之相對的是，該公司用同樣的方法統計發佈的2020年《暢銷榜》中，上年同比口罩增加了325%，排名第1，之後依次是第2名「殺菌消毒劑」（增加202%），第3名「體溫計」（增加149%），第4名「漱口水」（增加120%），第5名「濕紙巾」（增加79%）。果然，疫情使得衛生相關品類產品銷量以驚人速度猛追。
標題圖片：PIXTA