戴口罩就不需要口紅了：2020年銷售苦戰榜

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2020年4月日本發佈第一次緊急狀態宣言期間，不但口罩和消毒酒精被一搶而空，不少人為了買衛生紙，還不得不輾轉幾家藥妝店。而另一方面，整個化妝品行業卻為業績而苦戰。這是既然戴口罩臉都遮住了，索性就沒必要認真化妝的意思？

市場調查公司intage公佈的2020年《今年銷售苦戰榜》上，排名第1的是「口紅」，第2是抑制眩暈和暈車暈船的「鎮暈劑」，第3是「強心劑」。該公司稱這一結果受疫情影響非常大。

金額上年同比 品類 金額上年同比 品類 44 (％) 口紅 82 (％) 口香糖 54 鎮暈劑 83 隱形眼鏡用劑 63 強心劑 83 鼻炎治療劑 66 腮紅 85 營養口服液 68 粉底 85 乳液 72 妝前打底 87 果汁飲料 79 白粉 87 面膜 79 止咳化痰劑 88 止汗劑 79 綜合感冒藥 88 運動飲料 81 維生素B1 88 眼妝

出處：intage知Gallery

該公司以全國約4000家零售店的銷售資料為基礎，統計了食品、飲料、雜貨等日用消費品的銷售總額，調查時間從2020年1月到10月為止。

最難賣的口紅直接遭腰斬，降到上一年的44%。推測其原因可能是戴口罩後越來越多人不塗口紅了，廠商方面則在努力應對這問題，比如開發不容易沾到口罩上的口紅等。

化妝品相關的產品除了口紅，還有「腮紅」「粉底」「妝前打底」「白粉」，在前10名裡占了5席。主要原因是4月頒佈了緊急狀態宣言和鼓勵在家上班後，人們外出機會減少，自然化妝需求也就少了。不過口罩只能遮住下半臉，所以「眼睛的魅力」得到重視，因此眼妝相關的化妝品銷量下降幅度較小。

與之相對的是，該公司用同樣的方法統計發佈的2020年《暢銷榜》中，上年同比口罩增加了325%，排名第1，之後依次是第2名「殺菌消毒劑」（增加202%），第3名「體溫計」（增加149%），第4名「漱口水」（增加120%），第5名「濕紙巾」（增加79%）。果然，疫情使得衛生相關品類產品銷量以驚人速度猛追。

標題圖片：PIXTA