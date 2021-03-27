自用車保養費用創歷史新低 負擔最重竟變成汽車稅？

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也許是受到疫情而外出減少的影響，2020年擁有自用車的受訪者無論在行駛里程還是汽車保養費用都比上一年減少。

索尼損害保險以全國擁有自用車的人為對象進行的調查顯示，在行駛一年里程數上，「超過3000公里、不滿5000公里」占33.1%，「超過5000公里、不滿7000公里」占19.1%，兩者相對占比最多。行駛里程平均為6017公里。按性別來看，男性為6293公里、女性為5741公里，男性多552公里。1年行駛里程在2014年為平均7200公里，6年間減少了將近1200公里。

月平均汽車保養費用比2019年的1萬2400日圓下降1500日圓，創調查開始以來最低記錄。分析其原因可以認為，這也與疫情期間控制外出，省了汽油費和外出停車費有關。

被問及汽車各項費用中感覺負擔較重的是哪項時，回答「汽車稅」的最多，達67.9%，其後依次為「車檢和保養費」64.6%、「汽車保險費用」51.6%、「汽油等燃料費」50.9%。在停車費上，大城市（45.1%）和地方城市（18.6%）之間相差25.6個百分點。

由於汽油價格下降，感覺汽油等燃料費負擔較重的人的比例連續2年減少。

索尼損害保險此次調查是以擁有家用車、每月行車1次以上的18歲到59歲男女為對象，通過網路實施，並從1000名受訪者獲得了有效回答。

標題照片：PIXTA