日本的老闆都住在哪裡？

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在郊外的靜謐之地建一座宅邸，坐在配有司機的轎車裡悠閒地讀著報紙前往公司——這樣的老闆形象或許已經過時。調查顯示，越來越多的老闆們似乎都傾向於住在公司附近。

東京商工研究機構針對全國390萬家公司實施的「總裁居住地」調查顯示，繼2017年的上一次調查以來，「港區赤坂」再次成為最受青睞的選擇。共有3545名老闆選擇赤坂，遠遠高於第二名。包括「赤坂」在內，港區共有多達七個街區進入前十名，反映出他們選擇住在公司附近的傾向強烈。

11名以下的街區中，「江東區豐洲」（27→13名）和「中央區勝鬨」（22→14名）的排名較上一次調查大幅上升。這兩個地區高層公寓林立，醫院、公園和學校等生活基礎設施完善，而且通往中心城區的交通便利，因而擁有了較高的人氣。

另一方面，「世田谷區成城」（15→21名）的排名出現下降。本區是有名的高級住宅區，閑靜的環境頗具吸引力，但在公司老闆們越來越傾向於住在公司附近的背景下，這裡似乎有黯然失色之感。

社長居住地，按街區排行

街區 社長人數（人） 1（1） 港區赤坂 3545 2（2） 新宿區西新宿 2878 3（3） 港區六本木 2784 4（4） 渋谷區代代木 2674 5（5） 港區南青山 2672 6（6） 港區高輪 2525 7（13） 港區芝浦 2370 8（7） 新宿區新宿 2357 9（8） 港區三田 2286 10（12） 港區南麻布 2246

出處 : 東京商工研究機構 括號內的排名為上一次即2017年的調查數據

從各個市、區、郡來看，東京23區包攬了前十名。世田谷區排名第一，共有4萬8878名老闆居住在此區。該區的人口和家庭數量均居23區之首，以成城街區為代表，是民眾認知度很高的閑靜住宅區。港區排名第二，居住在該地區的公司老闆與區內人口的佔比達到了13.1%，相當於每10個區民中就有一名是老闆，可謂是「老闆遍地走」的一個區。大田區排名第三，除了擁有田園調布、山王等高級住宅區外，這裡也是著名的「製造業重鎮」，街道工廠等許多中小、微型企業的老闆很多。

社長居住地，按市區郡排行

市區郡 社長人數（人） 社長佔比（%） 1 世田谷區 48878 5.33 2 港區 34111 13.1 3 大田區 26472 3.6 4 新宿區 25504 7.32 5 練馬區 25324 3.42 6 渋谷區 25314 11.02 7 杉並區 23317 4.06 8 江戸川區 21590 3.08 9 足立區 21091 3.05 10 目黑區 20370 7.24

出處 : 東京商工研究機構，與2017年的上一次調查相比排名未發生變化

東京商工研究機構分析稱，為了在繁忙的工作之餘充實享受私人時間，老闆們似乎都傾向於選擇離公司較近，交通便利的場所居住。這其中被認為也有中心城區許多公寓的安全性高，以及新老闆接班換代等因素的影響。 ”

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