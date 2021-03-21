日本的老闆都住在哪裡？財經 社會 生活
在郊外的靜謐之地建一座宅邸，坐在配有司機的轎車裡悠閒地讀著報紙前往公司——這樣的老闆形象或許已經過時。調查顯示，越來越多的老闆們似乎都傾向於住在公司附近。
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東京商工研究機構針對全國390萬家公司實施的「總裁居住地」調查顯示，繼2017年的上一次調查以來，「港區赤坂」再次成為最受青睞的選擇。共有3545名老闆選擇赤坂，遠遠高於第二名。包括「赤坂」在內，港區共有多達七個街區進入前十名，反映出他們選擇住在公司附近的傾向強烈。
11名以下的街區中，「江東區豐洲」（27→13名）和「中央區勝鬨」（22→14名）的排名較上一次調查大幅上升。這兩個地區高層公寓林立，醫院、公園和學校等生活基礎設施完善，而且通往中心城區的交通便利，因而擁有了較高的人氣。
另一方面，「世田谷區成城」（15→21名）的排名出現下降。本區是有名的高級住宅區，閑靜的環境頗具吸引力，但在公司老闆們越來越傾向於住在公司附近的背景下，這裡似乎有黯然失色之感。
社長居住地，按街區排行
|街區
|社長人數（人）
|1（1）
|港區赤坂
|3545
|2（2）
|新宿區西新宿
|2878
|3（3）
|港區六本木
|2784
|4（4）
|渋谷區代代木
|2674
|5（5）
|港區南青山
|2672
|6（6）
|港區高輪
|2525
|7（13）
|港區芝浦
|2370
|8（7）
|新宿區新宿
|2357
|9（8）
|港區三田
|2286
|10（12）
|港區南麻布
|2246
出處 : 東京商工研究機構 括號內的排名為上一次即2017年的調查數據
從各個市、區、郡來看，東京23區包攬了前十名。世田谷區排名第一，共有4萬8878名老闆居住在此區。該區的人口和家庭數量均居23區之首，以成城街區為代表，是民眾認知度很高的閑靜住宅區。港區排名第二，居住在該地區的公司老闆與區內人口的佔比達到了13.1%，相當於每10個區民中就有一名是老闆，可謂是「老闆遍地走」的一個區。大田區排名第三，除了擁有田園調布、山王等高級住宅區外，這裡也是著名的「製造業重鎮」，街道工廠等許多中小、微型企業的老闆很多。
社長居住地，按市區郡排行
|市區郡
|社長人數（人）
|社長佔比（%）
|1
|世田谷區
|48878
|5.33
|2
|港區
|34111
|13.1
|3
|大田區
|26472
|3.6
|4
|新宿區
|25504
|7.32
|5
|練馬區
|25324
|3.42
|6
|渋谷區
|25314
|11.02
|7
|杉並區
|23317
|4.06
|8
|江戸川區
|21590
|3.08
|9
|足立區
|21091
|3.05
|10
|目黑區
|20370
|7.24
出處 : 東京商工研究機構，與2017年的上一次調查相比排名未發生變化
東京商工研究機構分析稱，為了在繁忙的工作之餘充實享受私人時間，老闆們似乎都傾向於選擇離公司較近，交通便利的場所居住。這其中被認為也有中心城區許多公寓的安全性高，以及新老闆接班換代等因素的影響。 ”
標題圖片 : PIXTA