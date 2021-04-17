恐受疫情影響？日本結婚意願創歷史新低

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婚姻仲介服務公司O-net（本部在東京）在以新成年人為物件的最新調查顯示，有戀愛對象者的比例急劇減少，「想結婚」的比例也創歷史新低。調查反映出疫情下成人儀式相繼被取消或延期的社會現象，20歲年輕人的戀愛環境似乎變得嚴峻起來。

O-net公司從1996年開始每年對當年滿20歲的新成年人實施問卷調查。2021年已經是第26次，此次共收到618份答卷，其中男女各309人。

針對「現在有沒有異性交往對象」的問項，回答「有」的受訪者占24.8%。觀察26年間的變化，發現從調查開始的1996年起，「正在交往」的比例就一直下滑。2011年跌至穀底23.0%後呈現回升趨勢，從2017年開始進入穩定期。但2021年卻比上年下降5個百分點，接近10年前的最低水準。從性別來看，男性同比略有增加，而女性則下降了10個百分點以上。該公司認為，「女性在戀愛方面受疫情的影響更大一些」。

針對「將來你是否想結婚」的問項，73.8%的受訪者表示「想早點結婚」或「將來什麼時候會結婚」，相比下下降5個百分點，這個比例比2016年的最低值74.3%更低。按男女性別來看，男性相比下變化甚微，女性則下降5個百分點。這個結果也印證了女性越來越不想結婚的定論。

如果看到疫情下大學生們為找工作而疲於奔命的情形，可以說他們對將來結婚的事情根本無暇顧及也是理所當然。也許這體現了年輕人冷漠的婚姻觀，但該公司分析認為，這種情況很大程度上是受到疫情的影響，隨著社會形勢的好轉，可以預計結婚意願也會得到恢復。這種「暫時的低落」的樂觀分析，也許包含了婚禮行業對需求成長的期待。

標題圖片：PIXTA