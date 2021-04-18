日本男性育嬰假取得率僅13.4%

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根據日本工會聯合會實施的調查顯示，家有幼兒的在職男性育嬰假取得比率僅為13.4%，「想休卻休不了」的男性達到31.6%。

日本工會聯合會2020年10月通過網路實施了《男性育嬰等家庭責任意識的相關調查》，對象是家有入學前兒童的20-59歲在職人員男女各500名。

調查結果顯示，女性休育嬰假的比例為64.4%，而男性僅為13.4%。雖然男性休假率比2019年9月僅以男性為對象實施的同項調查結果（7.2%）大幅提升。但也可以看出，與女性相比，男性休育嬰假仍然很難。

在職男性為育嬰而休假或歇業的比率（%）

2020年 2019年 帶薪年假 40.0 35.6 產假 28.8 24.6 兒童看護假 15.4 10.0 育嬰歇業 13.4 7.2 調休／倒休 13.0 11.7 算作缺勤 3.4 3.4 積攢合併休假 1.2 3.1 其他 0.2 0.0 不曾因育嬰休業請假 41.4 45.6

日本工會聯合會調查

受訪者中，有31.6%的男性和24.7%的女性回答「雖然想休育嬰假，但最終沒休成」，被問及理由時，男性回答最多的是「沒人能臨時頂替自己工作」（53.3%），女性則多回答「收入會減少（有保障的收入少）」（27.5%）。

休育嬰假的男性中，回答「休假天數少於實際需要的天數」者占47.8%，回答「休假天數多於實際需要天數」者占6.0%。女性受訪者中，回答「少於希望的休假天數」者占38.5%，回答 「多於希望的休假天數」者占13.0%。而回答「實際休假天數與希望休假天數相同」者，男性和女性各占46.3%和48.4%。

此外，當被問及休育嬰假之後是否遇到什麼難處時，34.3%的男性和68.6%的女性都表示「收入減少了」。其他比較突出的問題還有 「沒能休滿申請的天數」（男性22.4%，女性7.8%）、「職業履歷會出現空白（與他人形成差距）」（男性17.9%，女性18.6%）等。

標題圖片： zak / PIXTA