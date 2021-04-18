日本男性育嬰假取得率僅13.4%社會 生活 工作勞動
根據日本工會聯合會實施的調查顯示，家有幼兒的在職男性育嬰假取得比率僅為13.4%，「想休卻休不了」的男性達到31.6%。
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日本工會聯合會2020年10月通過網路實施了《男性育嬰等家庭責任意識的相關調查》，對象是家有入學前兒童的20-59歲在職人員男女各500名。
調查結果顯示，女性休育嬰假的比例為64.4%，而男性僅為13.4%。雖然男性休假率比2019年9月僅以男性為對象實施的同項調查結果（7.2%）大幅提升。但也可以看出，與女性相比，男性休育嬰假仍然很難。
在職男性為育嬰而休假或歇業的比率（%）
|2020年
|2019年
|帶薪年假
|40.0
|35.6
|產假
|28.8
|24.6
|兒童看護假
|15.4
|10.0
|育嬰歇業
|13.4
|7.2
|調休／倒休
|13.0
|11.7
|算作缺勤
|3.4
|3.4
|積攢合併休假
|1.2
|3.1
|其他
|0.2
|0.0
|不曾因育嬰休業請假
|41.4
|45.6
日本工會聯合會調查
受訪者中，有31.6%的男性和24.7%的女性回答「雖然想休育嬰假，但最終沒休成」，被問及理由時，男性回答最多的是「沒人能臨時頂替自己工作」（53.3%），女性則多回答「收入會減少（有保障的收入少）」（27.5%）。
休育嬰假的男性中，回答「休假天數少於實際需要的天數」者占47.8%，回答「休假天數多於實際需要天數」者占6.0%。女性受訪者中，回答「少於希望的休假天數」者占38.5%，回答 「多於希望的休假天數」者占13.0%。而回答「實際休假天數與希望休假天數相同」者，男性和女性各占46.3%和48.4%。
此外，當被問及休育嬰假之後是否遇到什麼難處時，34.3%的男性和68.6%的女性都表示「收入減少了」。其他比較突出的問題還有 「沒能休滿申請的天數」（男性22.4%，女性7.8%）、「職業履歷會出現空白（與他人形成差距）」（男性17.9%，女性18.6%）等。
標題圖片： zak / PIXTA