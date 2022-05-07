熱門求職企業，伊藤忠連續3年位居榜首

熱門求職企業，伊藤忠連續3年位居榜首財經 工作勞動
大學生求職熱門目標總是與時俱進。過去曾是理想選擇的「金融企業」從2018年以後就跌出了前10名。今年的熱門選擇還是與疫情相關。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
近日，提供就業求職資訊服務的學情公司針對2022年應屆畢業大學生和研究所學生實施了一項《求職熱門企業排行榜》調查，伊藤忠商事連續3年位居榜首。其次是味之素、朝日飲料等企業，前10名中，保障「居家防疫需求」和「家庭消費」的生活相關企業居多。
最近10年的就業熱門排行榜變化
|2022年畢業（上一年排名）
|2013年畢業
|1
|伊藤忠商事（1）
|JTB集團
|2
|味之素（3）
|三菱東京UFJ銀行
|3
|朝日飲料（6）
|東方樂園
|4
|講談社（28）
|伊藤忠商事
|5
|資生堂（7）
|旭化成Homes
|6
|任天堂（9）
|瑞穗金融集團
|7
|大日本印刷（8）
|電通
|8
|樂天（12）
|索尼音樂集團
|9
|JTB集團（2）
|三井住友銀行
|10
|永旺集團（76）
|樂天
出處 : 學情《求職熱門企業排行榜》
10年前的排行榜上引人注目的，是以排名第2的三菱東京UFJ銀行（現在的三菱UFJ銀行）為首，三大超級銀行均榜上有名。但在2017年的調查中，三菱東京UFJ銀行滑落至第10名，之後金融企業再未進入過前10名。
從2016至2019年，全日空（ANA）曾連續4年位居榜首。除了日本航空（JAL）同時上榜外，JTB集團、東方樂園、HIS集團等旅遊和休閒相關企業也備受青睞。
連續10年進入前10位的只有伊藤忠和JTB集團。
2022年應屆畢業男生和女生求職熱門企業排行榜
|女性
|男性
|1
|味之素
|伊藤忠商事
|2
|資生堂
|朝日飲料
|3
|伊藤忠商事
|任天堂
|4
|講談社
|味之素
|5
|朝日飲料
|亞瑟士集團
|6
|大日本印刷
|日本亞馬遜
|7
|樂天
|日本愛迪達
|8
|集英社
|永旺集團
|9
|森永制果
|三菱商事
|10
|JTB集團
|JTB集團
出處 : 學情《求職熱門企業排行榜》
標題圖片 : PIXTA