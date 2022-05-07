熱門求職企業，伊藤忠連續3年位居榜首

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大學生求職熱門目標總是與時俱進。過去曾是理想選擇的「金融企業」從2018年以後就跌出了前10名。今年的熱門選擇還是與疫情相關。

近日，提供就業求職資訊服務的學情公司針對2022年應屆畢業大學生和研究所學生實施了一項《求職熱門企業排行榜》調查，伊藤忠商事連續3年位居榜首。其次是味之素、朝日飲料等企業，前10名中，保障「居家防疫需求」和「家庭消費」的生活相關企業居多。

最近10年的就業熱門排行榜變化

2022年畢業（上一年排名） 2013年畢業 1 伊藤忠商事（1） JTB集團 2 味之素（3） 三菱東京UFJ銀行 3 朝日飲料（6） 東方樂園 4 講談社（28） 伊藤忠商事 5 資生堂（7） 旭化成Homes 6 任天堂（9） 瑞穗金融集團 7 大日本印刷（8） 電通 8 樂天（12） 索尼音樂集團 9 JTB集團（2） 三井住友銀行 10 永旺集團（76） 樂天

出處 : 學情《求職熱門企業排行榜》

10年前的排行榜上引人注目的，是以排名第2的三菱東京UFJ銀行（現在的三菱UFJ銀行）為首，三大超級銀行均榜上有名。但在2017年的調查中，三菱東京UFJ銀行滑落至第10名，之後金融企業再未進入過前10名。

從2016至2019年，全日空（ANA）曾連續4年位居榜首。除了日本航空（JAL）同時上榜外，JTB集團、東方樂園、HIS集團等旅遊和休閒相關企業也備受青睞。

連續10年進入前10位的只有伊藤忠和JTB集團。

2022年應屆畢業男生和女生求職熱門企業排行榜

女性 男性 1 味之素 伊藤忠商事 2 資生堂 朝日飲料 3 伊藤忠商事 任天堂 4 講談社 味之素 5 朝日飲料 亞瑟士集團 6 大日本印刷 日本亞馬遜 7 樂天 日本愛迪達 8 集英社 永旺集團 9 森永制果 三菱商事 10 JTB集團 JTB集團

出處 : 學情《求職熱門企業排行榜》

標題圖片 : PIXTA