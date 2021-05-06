懷舊黑膠唱片在疫情之下依然銷路不墜

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在付費下載音樂強勢崛起，導致光碟（CD）陷入苦戰的同時，黑膠唱片（LP Record）的人氣卻在日漸恢復。細膩的音質和唱片封套的美感得到重新認識，已經悄然形成一股熱潮。那種懷舊感，甚至讓不少年輕人也為之著迷。

日本黑膠唱片協會資料顯示，黑膠唱片（LP Record）生產數量在2009年（10.2萬張）觸底後，幾乎一直保持著成長趨勢。2019年時已經恢復到121.9萬張的水準。2020年受到疫情影響，同比減少10%，回落至109.5萬張，但相較於降幅高達21%的CD，其表現可謂相當出色了。

銷售額降幅僅為1%，與CD的15%降幅相比，反映出用戶的穩定性極高。2011至2020年的十年間，相對於CD的一邊下滑，黑膠唱片生產一直在穩步成長。由於相關企業向市場投入了材質考究的高音質盤，所以銷售額的增幅甚至超過了生產量（以下兩個圖表的豎軸數位不同）。

相較於黑膠唱片，數位化CD的長處在於話頻帶寬、雜音少、可忠實再現音量增減的動態範圍等能夠通過數值測定；而且黑膠唱片盤面中心區域會出現「雜訊（愈靠近中心區域，唱針愈難對準溝槽——譯注）」現象，這也是一個弱點。要想保住音質，只能將單片收錄時間控制在20分鐘左右，避免使用內周區域。儘管LP是Long play的縮寫，但根本不能和收錄時間可達80分鐘的CD相提並論。

雖然與CD相比存在一些不利條件，但也有年輕人喜歡的藝術家會以LP的形式推出新曲，粉絲群體正在不斷擴大。曾在LP鼎盛時期作為黑膠唱片製作人大放異彩的脇田信彥（75歲）表示：「有時候會有後輩向我請教製作老黑膠唱片複刻盤的問題，他們希望黑膠唱片封套、解說詞和圖片全都呈現出過去那個年代的感覺。相較於聲音的魅力，恐怕更吸引年輕人的是可以裝飾房間、曬出美照的黑膠唱片封套。」

黑膠唱片與CD的比較

黑膠唱片 CD 音質 溫暖、柔和

會出現走音 清晰、解析度高

雜音和走音現象較少 收錄時間 兩面共計不超過1小時 最多80分鐘 操作性 擺放唱針比較麻煩

靜電容易吸附灰塵 定位播放、迴圈播放等操作都很簡單

容易劃傷 尺寸及趣味性 直徑30公分

封套具有裝飾性 直徑12公分

用塑膠盒存放，顯得很便宜

標題圖片 : PIXTA