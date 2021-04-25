遠距辦公的阻礙為何？八成「要去公司處理帳單」

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遠距辦公是阻止疫情擴散的必要條件？不過似乎許多人都在抱怨「每個月收到的紙張帳單，必須要去公司處理！」話說回來，早在疫情發生以前，無紙化辦公就一直是日本企業的一個經營課題…。

日本政府在發佈緊急狀態宣言之際，曾強烈呼籲實施遠端辦公——「面對面說話時必須佩戴口罩。盡可能減少外出和在外就餐，呼籲70%遠距辦公。晚上8點以後避免非必要非緊急外出。」

大型名片管理系統企業Sansan實施的「帳單業務實情調查」顯示，即使並非企業的會計和財務負責人，仍有82.5%的受訪者不得不到公司處理帳單。

其實，早在鼓勵遠端辦公以前，無紙化辦公就一直是企業的一個經營課題，但仍有60.6%的受訪者回答收到的「幾乎全是紙張帳單」，加上回答「75%是紙張帳單」和「紙張和PDF等電子帳單各占一半」的受訪者，多達90%以上的受訪者「收到的帳單半數以上是紙張的」。

帳單處理業務包括接收、開封、分類、確認內容、申請等多個步驟，針對各個步驟所需工作時間進行調查後發現，一張帳單從接收到付款、存檔為止所需的時間平均約為52分鐘。同時，據說企業每個月平均接受96.08張，意味著一個月平均需要花費5000分鐘（約83小時）用於處理帳單。

帳單相關業務平均用時

接收 6.6 （分） 分類 6.2 確認內容 6.2 申請付款 6.4 審批 5.7 提交 6.1 分錄 6.0 實際支付 4.4 存檔 5.7 合計 52

出處 : Sansan

Sansan於2021年1月中旬採用線上問卷調查形式，針對業務上需要處理帳單的上班族實施了此次調查，共收到了1000份有效問卷。

標題圖片 : PIXTA