2020年日本小學生自殺，創歷史新高

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政府發佈緊急狀態宣言後，各所學校長期停課。既參加不了社團活動，也不能和家人一起外出旅遊，只能在家渾渾噩噩地度過一天又一天。充沛的精力無處釋放，孩子們無疑感受到了不同於大人們的壓力。

文部科學省依據厚生勞動省的自殺統計資料算出，2020年全國共有479名小國高中學生自殺，較上一年增加140人，創下歷史最高紀錄。其中，小學生14名（前一年6人）、國中生136人（前一年96人）、高中生329人（前一年237人）。尤其是高中女生多達138人，較上一年的67人激增了一倍以上。

從各月情況來看，較為突出的是6月45人、8月64人、9月53人、11月48人。6月是配合第一次緊急狀態宣言同步實施的長時間停課措施解禁，正式恢復正常授課的時期。8月是受到長時間停課影響而縮短的暑假結束的時期。

自殺的原因主要是「為升學感到苦惱」「成績不好」「與家長關係不和」，總體和上一年類似，另一方面，受到精神疾病和憂鬱症影響的自殺人數較上一年有所增多。文部科學省認為新型冠狀病毒疫情的影響在一定程度上導致了中小學生自殺人數增多，將詳細分析。另外還將積極宣傳夜間和節假日也可接受小初高中學生諮詢的免費諮詢視窗「24小時兒童SOS熱線」（0120-0-78310），並完善學校心理輔導員隊伍建設，加強校內關懷輔導。

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