足立美術館，連續18年排名日本庭園之首

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在美國專業雜誌評選的2020年日本庭園排行榜上，位於島根縣安來市的足立美術館名列第一。自2003年以來，該館已經連續18年榮登該排行榜榜首。

美國一本關於日本庭園的專業雜誌《The Journal of Japanese Gardening》每年公佈最美日本庭園TOP50排行榜，上榜庭園由全球各地專家從包括旅館和個人宅邸在內的大約1000個候選地中選出。雜誌方面表示「這是一種全新的嘗試，拋開庭院的規模和知名度，單純從美感和質感的角度出發進行評選」。

2020年的第1名是已經連續18年名列榜首的足立美術館。該美術館的各種庭園面積合計約16.5萬平公尺，其中包括「枯山水庭」「苔庭」「白砂青松庭」等。

該雜誌列舉了足立美術館名列榜首的理由，比如，專業管理到位，40年從未閉館；將庭園視為美術作品；擁有備用植物，一旦出現問題，可以在數十分鐘內更換相同尺寸、相同枝葉的樹木；員工集體清掃庭園；積極向上、無懼變化的精神。

同時，該雜誌也指出，有人認為它太過整齊，感覺無法放鬆；如果設置有長凳、休息室、開放式咖啡廳等，可以讓人在室外悠閒坐著欣賞景色的話，或許會為更多的人喜歡，這是可以進一步改善的地方。

第2到第5名分別是宮內廳管理的桂離宮（京都市）、料亭旅館皆美館（松江市）和舊私人宅邸山本亭（東京都葛飾區）。與2019年相比，第一到第六名沒有變化，第7到第10名雖然排序有所變化，但上榜設施仍和2019年相同。

2020年日本庭园排行榜TOP10

名称 地址 屬性 1 足立美術館 島根縣安來市 美術館 2 桂離宮 京都市 國有財產 3 皆美館 島根縣松江市 料亭旅館 4 山本亭 東京都葛飾區 旧私人宅邸 5 玉堂美術館 東京都青梅市 美術館 6 御所西 京都平安飯店 京都市 飯店 7 栗林公園 香川縣高松市 旧藩別邸 8 養浩館庭園 福井市 旧藩主別邸 9 隱世之鄉 車屋 神奈川縣藤澤市 料理店 10 無鄰庵 京都市 旧山縣有朋宅邸

美國雜誌《Sukiya Living: The Journal of Japanese Gardening》評選

注意：因疫情持續蔓延，有些設施已經採取了變更開放時間、提前預約、暫時閉館等措施，前往參觀時請提前通過官方網站等確認好相關資訊。



排名第二的桂離宮（ogurisu_Q/PIXTA）

標題圖片：足立美術館的枯山水庭（足立美術館提供，圖像禁止轉載／複製）