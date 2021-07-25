足立美術館，連續18年排名日本庭園之首

足立美術館，連續18年排名日本庭園之首觀光旅遊 文化
在美國專業雜誌評選的2020年日本庭園排行榜上，位於島根縣安來市的足立美術館名列第一。自2003年以來，該館已經連續18年榮登該排行榜榜首。
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美國一本關於日本庭園的專業雜誌《The Journal of Japanese Gardening》每年公佈最美日本庭園TOP50排行榜，上榜庭園由全球各地專家從包括旅館和個人宅邸在內的大約1000個候選地中選出。雜誌方面表示「這是一種全新的嘗試，拋開庭院的規模和知名度，單純從美感和質感的角度出發進行評選」。
2020年的第1名是已經連續18年名列榜首的足立美術館。該美術館的各種庭園面積合計約16.5萬平公尺，其中包括「枯山水庭」「苔庭」「白砂青松庭」等。
該雜誌列舉了足立美術館名列榜首的理由，比如，專業管理到位，40年從未閉館；將庭園視為美術作品；擁有備用植物，一旦出現問題，可以在數十分鐘內更換相同尺寸、相同枝葉的樹木；員工集體清掃庭園；積極向上、無懼變化的精神。
同時，該雜誌也指出，有人認為它太過整齊，感覺無法放鬆；如果設置有長凳、休息室、開放式咖啡廳等，可以讓人在室外悠閒坐著欣賞景色的話，或許會為更多的人喜歡，這是可以進一步改善的地方。
第2到第5名分別是宮內廳管理的桂離宮（京都市）、料亭旅館皆美館（松江市）和舊私人宅邸山本亭（東京都葛飾區）。與2019年相比，第一到第六名沒有變化，第7到第10名雖然排序有所變化，但上榜設施仍和2019年相同。
2020年日本庭园排行榜TOP10
|名称
|地址
|屬性
|1
|足立美術館
|島根縣安來市
|美術館
|2
|桂離宮
|京都市
|國有財產
|3
|皆美館
|島根縣松江市
|料亭旅館
|4
|山本亭
|東京都葛飾區
|旧私人宅邸
|5
|玉堂美術館
|東京都青梅市
|美術館
|6
|御所西 京都平安飯店
|京都市
|飯店
|7
|栗林公園
|香川縣高松市
|旧藩別邸
|8
|養浩館庭園
|福井市
|旧藩主別邸
|9
|隱世之鄉 車屋
|神奈川縣藤澤市
|料理店
|10
|無鄰庵
|京都市
|旧山縣有朋宅邸
美國雜誌《Sukiya Living: The Journal of Japanese Gardening》評選
注意：因疫情持續蔓延，有些設施已經採取了變更開放時間、提前預約、暫時閉館等措施，前往參觀時請提前通過官方網站等確認好相關資訊。
標題圖片：足立美術館的枯山水庭（足立美術館提供，圖像禁止轉載／複製）