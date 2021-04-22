20至29歲人群平均存款為72萬日圓，近兩成為月光族

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SMBC消費金融公司2020年11月實施的《20至29歲人群金錢概念意識調查》顯示，20至29歲人群的平均儲蓄額為72萬日圓，較上一次調查（2019年12月）增加了19萬日圓。尤其是已婚人士的儲蓄額從上一次調查的70萬日圓大幅增加到了126萬日圓。可以看出，疫情導致收入和消費機會減少，人們越來越傾向於節約開支。

SMBC消費金融公司於去年11月6日實施了為期四天的調查，收到了1000名20至29歲男女的有效回答。上一次調查是在疫情蔓延以前的2019年12月。

針對「現在有多少儲蓄」這個問題，回答「50萬日圓以下」的受訪者最多，占比為40.8%。然後依次是「0日圓」（18.2%）、「50萬到100萬日圓」（14.1%）、「100萬到200萬日圓」（10.2%）、「200萬到300萬日圓」（6.6%）等。未婚人群的平均存款為61萬日圓，比上一次調查的47萬日圓增加了14萬日圓。

另外，針對「每月有多少錢可自由支配（零用錢）」這個問題，回答「1萬日圓以下」的受訪者最多，占比為29.2%，然後依次是「1萬到2萬日圓」（18.6%）、「2萬到3萬日圓」（15.2%）、「4萬到5萬日圓」（13.0%）、「0日圓」（10.2%）等。平均金額為2萬9398日圓，較上一次調查增加了638日圓。

針對「有多少儲蓄才可安心退休」這個問題，回答「500萬到1000萬日圓」的受訪者最多，占比為21.5%，然後依次是「1000萬到2000萬日圓」（20.0%）、「500萬日圓以下」（17.4%）「2000萬到3000萬日圓」（12.1%）等。平均金額為1884萬日圓，較上一次調查的2506萬日圓大幅減少。

標題圖片：PIXTA