疫情下人們運動量變少 日本第三波疫情後將更警惕

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從日本疫情蔓延以來，全國各地體育運動設施一直在貫徹消毒通風、限制入場人數等預防據急性感染的措施。即便如此，似乎仍有許多人「總覺得不放心」，放棄去健身房鍛煉，也有人「覺得運動時戴口罩很悶」，而不再鍛煉。疫情導致人們的運動習慣也發生了變化。

笹川體育財團的一項調查顯示，由於疫情持續蔓延，政府要求民眾避免「三密（密閉、密集、密切接觸）」和減少外出，這對人們的運動習慣也產生了影響。

此次調查對象為全國5000名18至79歲的男女，針對疫情爆發前的「2019年2月起算的一年間」與疫情爆發後的「2020年2月起算的一年間」的各種運動實施情況進行了詢問。對排名前十的種類進行比較後發現，除步行幾乎持平外，其他九種運動的實施率均出現了下降。另一方面，「平時不運動」的受訪者比例從45.7%升至49.6%，增加了3.9個百分點。

2019年2月-2020年1月 2020年2月-2021年1月 種類 實施率 種類 實施率 步行 27.6 步行 27.4 散步 19.5 散步 15.8 肌肉鍛煉 12.6 肌肉鍛煉 11.1 慢跑、跑步 7.3 慢跑、跑步 6.5 體操（廣播體操等） 6.1 體操（廣播體操等） 4.9 高爾夫（球場） 5.5 高爾夫（球場） 4.7 騎行 5.3 高爾夫（練習場） 4.2 高爾夫（練習場） 4.5 騎行 3.7 游泳 4.2 瑜伽 3 瑜伽 3.9 游泳 2.7 平時不運動 45.7 平時不運動 49.6

出處：笹川體育財團（「2019年2月起算的一年」於2020年6月實施調查，「2020年2月起算的一年」於2021年2月實施調查。調查時盡可能地按照各地區的實際人口性別構成發放問卷，收到了5000份回答）

關於運動時的注意事項，回答「避免在完全屬於三密（密閉、密集、密切接觸）環境中運動和鍛煉」的受訪者最多，比例為64.5%，其次是「配戴口罩並注意咳嗽禮儀」（49.8%）和「注意人與人的間隔」（45.4%）。回答「避免三密」的受訪者比例比2020年10月調查時進一步上升了16.5個百分點，可見自2020年秋季第三波疫情發生以來，人們變得更加謹慎。

從性別來看，「配戴口罩並注意咳嗽禮儀」的男性受訪者為占比為44.7%，女性為56.0%，幾乎在所有項目上，注意防控措施的女性比例都更高一些。

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