疫情下人們運動量變少 日本第三波疫情後將更警惕

疫情下人們運動量變少 日本第三波疫情後將更警惕社會 生活 運動 醫療健康
從日本疫情蔓延以來，全國各地體育運動設施一直在貫徹消毒通風、限制入場人數等預防據急性感染的措施。即便如此，似乎仍有許多人「總覺得不放心」，放棄去健身房鍛煉，也有人「覺得運動時戴口罩很悶」，而不再鍛煉。疫情導致人們的運動習慣也發生了變化。
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笹川體育財團的一項調查顯示，由於疫情持續蔓延，政府要求民眾避免「三密（密閉、密集、密切接觸）」和減少外出，這對人們的運動習慣也產生了影響。
此次調查對象為全國5000名18至79歲的男女，針對疫情爆發前的「2019年2月起算的一年間」與疫情爆發後的「2020年2月起算的一年間」的各種運動實施情況進行了詢問。對排名前十的種類進行比較後發現，除步行幾乎持平外，其他九種運動的實施率均出現了下降。另一方面，「平時不運動」的受訪者比例從45.7%升至49.6%，增加了3.9個百分點。
|2019年2月-2020年1月
|2020年2月-2021年1月
|種類
|實施率
|種類
|實施率
|步行
|27.6
|步行
|27.4
|散步
|19.5
|散步
|15.8
|肌肉鍛煉
|12.6
|肌肉鍛煉
|11.1
|慢跑、跑步
|7.3
|慢跑、跑步
|6.5
|體操（廣播體操等）
|6.1
|體操（廣播體操等）
|4.9
|高爾夫（球場）
|5.5
|高爾夫（球場）
|4.7
|騎行
|5.3
|高爾夫（練習場）
|4.2
|高爾夫（練習場）
|4.5
|騎行
|3.7
|游泳
|4.2
|瑜伽
|3
|瑜伽
|3.9
|游泳
|2.7
|平時不運動
|45.7
|平時不運動
|49.6
出處：笹川體育財團（「2019年2月起算的一年」於2020年6月實施調查，「2020年2月起算的一年」於2021年2月實施調查。調查時盡可能地按照各地區的實際人口性別構成發放問卷，收到了5000份回答）
關於運動時的注意事項，回答「避免在完全屬於三密（密閉、密集、密切接觸）環境中運動和鍛煉」的受訪者最多，比例為64.5%，其次是「配戴口罩並注意咳嗽禮儀」（49.8%）和「注意人與人的間隔」（45.4%）。回答「避免三密」的受訪者比例比2020年10月調查時進一步上升了16.5個百分點，可見自2020年秋季第三波疫情發生以來，人們變得更加謹慎。
從性別來看，「配戴口罩並注意咳嗽禮儀」的男性受訪者為占比為44.7%，女性為56.0%，幾乎在所有項目上，注意防控措施的女性比例都更高一些。
標題圖片 : PIXTA