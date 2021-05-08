家庭防災對策：近半家庭無緊急食品儲備，災害風險圖未充分利用

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「天災總是在被人們遺忘的時候襲來」——這是生活在戰前的物理學家寺田寅彥留下的名言。颱風、水災、地震、暴雪…。遺憾的是，近年來總感覺天災甚至會在人們還沒有遺忘的時候就到來。2021年是東日本大地震發生10週年。希望這個時間節點，能夠成為我們重新審視物資儲備的契機，以期在遇到災情時保護好自己和家人。

生產銷售安全鞋、安全帽等安全衛生護具的Midori安全公司（總部位於東京）針對全國800名家中有兒童的20至49歲女性，實施了一項關於家庭防災準備的調查。

針對「家中是否備有防災食品」這個問題，僅有12.9%的受訪者回答「備有可以維持全家人食用3天以上的食品」，而回答沒有儲備任何防災食品（「以前有，現在沒有」「從未儲備過」合計）的受訪者比例達到46.3%，比上一年調查時上升了6.4%。

針對「是否瞭解居住區域的避難場所」這個問題，回答「非常清楚」的受訪者占比為35.9%，回答「感覺自己比較瞭解」的比例為44.5%。

在被問及「是否看過國土交通省和地方政府繪製的自然災害等風險預警地圖『災害風險圖』」時，僅有37.9%的受訪者回答「確認過，並且瞭解風險因素」，超過6成受訪者表示「根本不知道有這種地圖」或者「雖然知道，但沒有看過」，暴露出事前防災避難工具並未得到充分利用。

有494名受訪者表示準備了一些避難防災用品，被問及「防災用品中是否準備了防疫用品」時，回答準備了「口罩」的受訪者最多，占比為73.7%，其次是「除菌紙巾」（60.9%）和「酒精消毒液」（58.3%）。

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