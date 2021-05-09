2020年，日本的廣告費相隔9年後再度下滑

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廣告業巨頭電通公司發佈的資料顯示，2020年日本國內廣告費總額為6兆1594億日圓，同比減少11.2%，自2011年東日本大地震以來，時隔9年再次出現負成長。

受到疫情影響，各種宣傳和促銷活動紛紛推遲或取消，國內廣告費同比降幅之大，與2009年受到雷曼危機衝擊後（下降11.5%）不相上下的程度。

總廣告費分為三類，一是電視、廣播、雜誌、報紙等四大傳統媒體的廣告費，二是網際網路廣告費，三是活動等宣傳媒體廣告費。其中，四大傳統媒體廣告費為2兆2536億日圓，同比減少13.6%，已連續6年減少。細分來看，電視廣告費為1兆6659億日圓，同比減少11.0%，廣播為1066億日圓，同比減少15.4%，雜誌為1223億日圓，同比減少27.0%，報紙為3688億日圓，同比減少18.9%。

與其相對的是網際網路廣告費，同比成長5.9%，達到2兆2290億日圓，表現較為堅挺。儘管疫情導致消費低迷和廣告出品量減少，但網際網路廣告費的恢復速度快於其他媒體。

網際網路廣告費的使用排行是根據使用者流覽和搜尋紀錄所推播的「實用型廣告」。在「居家防疫生活需求」成長的背景下，人們接觸社交網路和影片推播服務的機會增多，促進了實用型廣告的快速發展，廣告費同比成長9.7%，達到1兆4558億日圓。

標題圖片：旨在呼籲人們保持社交距離來防疫的數位廣告，2020年12月，東京都新宿區（時事）