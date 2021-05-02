調查顯示：高達56%日本受訪者 「反對」舉辦奧運

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國際宣傳戰略諮詢公司在日美歐6國實施的新型冠狀病毒疫情相關調查顯示，反對舉辦東京奧運的日本受訪者最多，比例高達56%。英國和德國表示「反對」的受訪者比例也超過了半數。調查公司指出，在難以預測疫情何時能夠平息的背景下，「全球民眾普遍對國際奧會（IOC）和日本政府持強烈的批評態度」。

為各國政府和企業提供宣傳戰略諮詢顧問服務的「KekstCNC」公司2月中下旬在日本、美國、英國、德國、瑞典和法國等6國分別對1000名18歲以上當地民眾實施了一項調查，詢問他們對疫情防疫政策的評價。

調查顯示，回答「反對」在年內舉辦東京奧運的日本受訪者最多，占比達56%。英國、德國、瑞典和法國分別為55%、52%、46%和37%，均超過了表示「贊成」的比例。表示「反對」和「贊成」的美國受訪者比例不相上下，均為33%。

接種疫苗的進度被視為能否舉辦奧運的關鍵因素。回答在建立供應體系後「願意接種」的日本和美國受訪者比例均為64%，排在第4位。比例最高的是英國（89%），其次是瑞典（76%）和德國（73%）。

據分析，之所以眾多日本受訪者反對舉辦奧運，主要是因為擔心觀眾和相關人員的流動造成疫情擴散。雖說不接待外國觀眾，但國內人員流動也可能造成疫情擴散。KekstCNC認為，如果不能以一種看得見的形式推進疫苗接種工作，那就很難打消人們的顧慮。

標題圖片：日本奧組委主席橋本聖子（左）和東京都知事小池百合子（共同）