被「婚姻」束縛的亞洲人？北歐人不排斥未婚生子

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少子老齡化是許多發達國家共同面臨的問題。然而，各個國家對「婚姻」制度的理解和育兒環境存在巨大差異。根據日本財團實施的8國女性意識調查顯示，日中韓等亞洲國家在結婚制度和生育子女方面的觀念非常相似。

最近，日本財團實施了一次關於「少子化」問題的國際意識調查。調查對象為社會福利制度完善的瑞典和丹麥、少子化問題日趨嚴峻的日本、義大利、韓國、移民人口眾多的美國、「事實上婚姻」越來越普遍的法國、過去長期實施獨生子女政策的中國等8個國家，分別收到各國500名女性的回答。

針對「你是否認為你所在的國家生兒育女環境良好」這個問題，回答「不好」的日本受訪者比例達到70%，持否定態度的受訪者占了絕大多數。義大利受訪者的回答情況與日本相近，而給出否定回答的韓國受訪者更是超過了80%。

而丹麥和瑞典的受訪者中，大約80%都對本國育兒環境持肯定態度，給出否定回答的受訪者比例僅為10%左右。

針對「如果要生孩子，是否會以結婚為前提條件？」這個問題，回答「會」的日本受訪者比例很高，達到了67%，僅有14%回答「不會」，低於其他國家。回答「說不好」的比例也較高，占到近20%。中韓美3國回答「會」的受訪者比例也很高。而回答「不會」的瑞典、法國、丹麥和義大利受訪者比例均在80%左右，形成了鮮明對比。

關於「如何看待未婚生子問題」，日中韓等亞洲國家大約60%的受訪者表示「有相衝突」，反映出多數人對此持否定態度。而法國、義大利、瑞典和丹麥「有相衝突」的受訪者較少，尤其是瑞典，近80%受訪者表示「完全沒有相衝突」。

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