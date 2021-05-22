孩子嚮往的職業：女孩想當糕點師，小學男童立志YouTuber

孩子嚮往的職業：女孩想當糕點師，小學男童立志YouTuber工作勞動 教育 政治外交 社會
小孩調皮搗蛋或者折磨人的時候，只要打開YouTube讓他們看看喜歡的視訊，立刻就會乖乖安靜下來。如今，智慧手機已經成為育兒的必備工具。YouTuber成為孩子們嚮往的職業之一，也確實有其道理。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
人力資源服務公司Adecco以日本全國900名小學和國中男女生為對象實施了一項調查，詢問了他們將來希望從事的職業。「糕點師」在小學和國中女生中均是最受歡迎的選擇。小學男生的首選是「YouTuber等平臺的播主」，國中男生的首選則是「公司職員」。
「公司職員」和「公務員」幾乎沒有得到任何小學生的支持，卻是國中男生希望從事職業的前兩名，也是國中女生希望從事職業的第二和第三名，似乎隨著年紀的成長，孩子們也會變得更加現實，更加傾向於追求穩定。
「YouTuber」「工程師、程式設計師」「遊戲開發員」都進入了小學和國中男生希望從事職業的前十名。因為這一代人從出生之時就生活在智慧手機等數位設備的環境中，所以他們喜歡的都是與數位技術親和度很高的一些職業。
小學女生（%）
|糕點師
|22.0
|老師（大學、高中、國中、小學、幼稚園等）
|10.0
|醫生
|7.3
|護士
|6.7
|YouTuber等平臺播主
|2.7
|漫畫家
|2.7
|鋼琴或傳統技藝的老師
|2.0
|學者、研究人員
|1.7
|服飾設計師
|1.7
|歌手
|1.7
|公司職員
|1.7
出處 : Adecco
國中女生（%）
|糕點師
|18.7
|公司職員
|15.3
|公務員
|12.0
|護士
|10.0
|老師
|9.3
|醫生
|4.7
|服飾設計師
|4.7
|空乘
|4.0
|歌手
|4.0
|職業主婦
|4.0
出處 : Adecco
小學男生（%）
|YouTuber等平臺播主
|8.7
|足球選手
|7.3
|員警、刑警
|6.7
|公車、計程車、電車等司機
|6.7
|棒球選手
|6.0
|工程師、程式設計師
|4.7
|遊戲開發員
|4.7
|學者、研究人員
|4.0
|醫生
|3.3
|公務員
|3.3
出處 : Adecco
國中男生（%）
|公司職員
|17.3
|公務員
|17.3
|遊戲開發員
|15.3
|工程師、程式設計師
|14.0
|學者、研究人員
|10.0
|YouTuber等平臺播主
|9.3
|電競玩家
|8.7
|醫生
|8.0
|足球選手
|7.3
|企業家
|7.3
出處 : Adecco
標題圖片 : PIXTA