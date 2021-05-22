孩子嚮往的職業：女孩想當糕點師，小學男童立志YouTuber

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小孩調皮搗蛋或者折磨人的時候，只要打開YouTube讓他們看看喜歡的視訊，立刻就會乖乖安靜下來。如今，智慧手機已經成為育兒的必備工具。YouTuber成為孩子們嚮往的職業之一，也確實有其道理。

人力資源服務公司Adecco以日本全國900名小學和國中男女生為對象實施了一項調查，詢問了他們將來希望從事的職業。「糕點師」在小學和國中女生中均是最受歡迎的選擇。小學男生的首選是「YouTuber等平臺的播主」，國中男生的首選則是「公司職員」。

「公司職員」和「公務員」幾乎沒有得到任何小學生的支持，卻是國中男生希望從事職業的前兩名，也是國中女生希望從事職業的第二和第三名，似乎隨著年紀的成長，孩子們也會變得更加現實，更加傾向於追求穩定。

「YouTuber」「工程師、程式設計師」「遊戲開發員」都進入了小學和國中男生希望從事職業的前十名。因為這一代人從出生之時就生活在智慧手機等數位設備的環境中，所以他們喜歡的都是與數位技術親和度很高的一些職業。

小學女生（%）

糕點師 22.0 老師（大學、高中、國中、小學、幼稚園等） 10.0 醫生 7.3 護士 6.7 YouTuber等平臺播主 2.7 漫畫家 2.7 鋼琴或傳統技藝的老師 2.0 學者、研究人員 1.7 服飾設計師 1.7 歌手 1.7 公司職員 1.7

出處 : Adecco

國中女生（%）

糕點師 18.7 公司職員 15.3 公務員 12.0 護士 10.0 老師 9.3 醫生 4.7 服飾設計師 4.7 空乘 4.0 歌手 4.0 職業主婦 4.0

出處 : Adecco

小學男生（%）

YouTuber等平臺播主 8.7 足球選手 7.3 員警、刑警 6.7 公車、計程車、電車等司機 6.7 棒球選手 6.0 工程師、程式設計師 4.7 遊戲開發員 4.7 學者、研究人員 4.0 醫生 3.3 公務員 3.3

出處 : Adecco

國中男生（%）

公司職員 17.3 公務員 17.3 遊戲開發員 15.3 工程師、程式設計師 14.0 學者、研究人員 10.0 YouTuber等平臺播主 9.3 電競玩家 8.7 醫生 8.0 足球選手 7.3 企業家 7.3

出處 : Adecco

標題圖片 : PIXTA