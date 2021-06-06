疫情期間入職的新社員更有活力？不用見上司和前輩，精神壓力減輕

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2020年春季正值第一波疫情期間，各家企業紛紛取消了入職典禮，許多公司的線上新人培訓結束後，直接採用了遠距辦公模式。原本以為見不到上司、前輩和一起入職的同事，會覺得寂寞和不踏實…但這些新社員似乎意外地輕鬆自得。

Recruit管理解決方案公司（總部位於東京）依據2015年4月至2021年2月期間收集的23,000份資料，分析了各年新社員入職後的情緒狀況。

根據新社員在工作積極性和負擔感方面的自我評價，該公司通過綜合判斷，按照從好到壞的順序，將他們的狀態分為了「朝氣蓬勃」「有活力（需注意）」「茫然困惑」「 得過且過」「精疲力竭」五個等級。

觀察他們參加工作後1年內的狀態變化（實施調查的六年平均）可以發現，最初絕大多數人都充滿了希望，朝氣蓬勃，但半年後，逐漸變得越來越沒有活力。

比較各年度的變化情況可以發現，2015年度到2019年度的五年間，狀態較好的社員以幾乎相同的軌跡在持續減少。但是，2020年度保持良好狀態的社員比例卻較往年有所提高，陷入「精疲力竭」和「得過且過」狀態的人員極少。比較2月份的情況可以看到，「朝氣蓬勃」「有活力（需注意）」的比例合計為85.6%，達到歷史最高水準。這或許說明「數位原住民」這代人很容易適應線上培訓和遠距辦公，也不會因為職場上的人際關係而感覺身心疲憊，以良好的狀態順利度過了作為新人的第一年。

Recruit管理解決方案公司分析稱，由於和上司及同事見面的機會減少，過去那種職場上的精神疲勞短期內有所減輕，但由於比以往更加缺乏溝通交流，所以也會產生無法充分體會自身成長的負面影響。另外，這樣也無法積累線下工作特有的經驗，難以與工作上沒有直接聯繫的職場人員建立人際關係。

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