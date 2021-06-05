看好「後疫情」時代，日本近6成跨國企業對收購持積極態度

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國際會計事務與諮詢公司安Ernst & Young實施的調查顯示，57%的日本跨國企業經營者對收購企業或業務持積極態度。在疫情蔓延導致經營環境劇烈變化的形勢下，通過M&A確保市場、人才和技術，由此求得生存的動作正變得日趨活躍。

許多日本跨國企業經營者對M&A持積極態度。在疫情持續蔓延，導致經營環境劇烈變化的背景下，企業似乎希望通過並購確保市場、人才和技術，以求得生存；同時還出現了外資基金提議收購東芝等動向。

3月，Ernst & Young（安永）發佈了針對52個國家共計約2400名跨國企業總裁或首席財務官等經營高層所做的事業戰略調查結果，日本國內大約有100人做了回答。

調查顯示，57%的日本經營高層表示「未來1年內有收購業務的計畫」，超過了此前11年（2010至2020年）調查結果的平均值（46%）。這可以解讀為許多企業看好後疫情時代需求擴大，正在研究並購問題。

從行業來看，醫藥與醫療產業、金融、技術、尖端製造業、汽車等行業的收購意願較為突出。回答「有收購計畫」的經營管理人員中，88%表示正在研究並購外國企業的問題。

在疫情蔓延導致國際航空和酒店住宿等行業受到重創的同時，滿足「居家抗疫」需求的數位服務迅速得到了普及。以歐美為主的地區，疫苗接種工作也在穩步推進。基於這種形勢，日本國內的經營管理人員中，有62%的人預測「2021至2022年公司收益將恢復至疫情前的水準」。

同時，隨著疫情危機的發酵，美國與中國在開發疫苗、AI和尖端技術等方面的博弈已變得愈發激烈。88%的日本國內經營管理人員表示，因為地緣政治問題，已經重新審視了戰略投資計畫和業務佈局。

負責分析調查的Ernst & Young董事長梅村秀和指出：「對於許多商業領袖來說，疫情帶來了重大威脅。他們正在策劃必要的投資，以恢復業績並確保公司的可持續發展。」

標題圖片：外資基金提議收購的東芝總公司所在大廈（共同）