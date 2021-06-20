需要照護家人的國中生，占比達到5.7%

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當同班好友們參加社團活動，或者在補習班學習備考的時候，一些所謂的青年護理者(Young carer)卻不得不每天花費數小時來照顧年幼的弟妹或者身患殘疾的家人。第一份關於該群體的現狀調查出爐，反映出這些孩子背負的沉重負擔。

根據厚生勞動省實施的首次全國調查顯示，5.7%國二學生和4.1%的高二學生是所謂「青年護理者」，平時需要護理或照顧家人，他們平均每天花費4小時在照顧家人，對學校生活也造成了影響

關於護理或照顧家人的頻次，回答「幾乎每天」的受訪青年護理者超過45%，回答「每週3到5天」的比例大約為17%。他們當中所有人每天用於照顧家人的時間平均為4小時，還有10%的人高達「7小時以上」。

關於具體需要照顧哪些家人的問題，回答「弟妹」的國二和高二學生最多，占比分別為61.8%和44.8%，然後是「父母」「祖父母」。

在學校生活方面，「有需要照顧家人」的學生比其他學生更容易缺勤或經常性地遲到早退。同時，或許是因為護理家人佔用了時間，回答「上課時經常打瞌睡」「寫不完作業和課題」「不能按時交作業」等選項的占也較為突出。由此可以看出，這些孩子在學校容易陷入孤立境地。

厚生勞動省於2020年12月至2021年2月期間，在全國大約1350所公立國高中隨機抽選了合計大約17萬名國二和高二學生作為對象，以網路問卷形式實施了此次調查，共計收到1萬3000多份回答。

在個別回應中，還出現了一些令人心酸的聲音。比如有的學生說「父母已經分居，父親不給生活費，不得不幫母親做一些工作。遲到和家庭原因缺勤都會反映在學校的操行評分等方面」，還有學生說「需要照顧的家人屬於重度智障，不能自理，也不能讓其單獨在家。能夠接收殘障人士的設施很少，而且等待入住的人很多，沒辦法送到護理機構去」。

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