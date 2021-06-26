「國民負擔率」連續9年超過40%，高齡化導致社會保障負擔不斷上升

日本資料庫

日本的國民負擔率已達44.3%，簡單地說，就是「100萬日圓收入中，需要繳納44萬3000日圓作為稅金和社會保險費，可支配收入為55萬7000日圓」。從2022年度開始，「團塊世代」將陸續迎來75歲，社會保障費用很可能進一步膨脹。

「國民租稅負擔率」指的是稅金、健康保險和養老金等社會保障負擔在國民收入中所占的比例。雖然國民租稅負擔率越高，可自由支配的收入就越少，但也不能一概而論地說負擔率越低越好。

2018年美國國民租稅負擔率為31.8%，比日本低了10%以上。因為美國的公共保險僅覆蓋老年人和殘障人士，社會保障負擔較小。日本雖然負擔率較高，但一旦生病或受傷，任何人都可以非常方便地就醫。同時，在屬於高福利社會的歐洲，許多國家的負擔率甚至比日本還高。

2021年度國民租稅負擔率預計為44.3%，同比下降1.8個百分點，自2013年度以來，連續9年超過40%，相較於1970年的24.3%，上升了多達20個百分點。其中，稅金負擔和社會保障負擔分別占了6.5個和13.5個百分點，真實地反映出了社會高齡化造成保險費用等負擔增大的現狀。

如果將財政赤字考慮在內，那麼2021年度潛在國民租稅負擔率預計為56.5%，同比下降10個百分點。之所以減少，是因為2020年度政府大量增發了用於防疫的國債，導致了財政赤字擴大。而在疫情遲遲得不到控制的情況下，要求2021年度繼續編制補充預算案的呼聲也時有所聞。

進入2025年度後，人口占比龐大的「團塊世代」將達到75歲以上，預計醫療和看護需求會進一步升高。如果作為分母的國民收入的增長，高於稅金和社會保障負擔的增加，那就無需擔憂負擔率上升，但恐怕現實情況不容我們如此樂觀。

標題圖片 :PIXTA