國家公務員報考創新低：官員醜聞、長時間勞動讓人敬而遠之？

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如今，嚮往「走出最高學府後成為職業官僚，參與制定國家政策」的精英形象似乎已經過時。

俗稱「職業官僚（國家公務員）」的中央政府部門綜合職務（研究生和本科學歷）2021年度錄取考試報名人數為1萬4310人，同比減少14.5%。這是自2012年度現行考試制度採用以來，報考人數最少的一年，已經連續五年減少。女性報考人數為5772人，占比為40.3%，首次超過了40%。

據分析，媒體頻頻曝出官員醜聞，以及打著「勞動方式改革」旗號卻沒有得到改善的工作環境等因素給人們造成消極印象，進而導致了報考人數的減少。

內閣人事局在2020年10月和11月期間，對中央政府部門國家公務員的加班時間進行了調查，發現超過30%的20至29歲綜合職務人員加班時間超過了被稱作「過勞死」紅線的每月80小時。規制改革擔當大臣河野太郎在1月舉行的記者會上表示，「將全數記錄他們的加班時間，嚴格按照規定全額支付加班補貼」。過去那種免費加班成為常態的工作環境似乎剛剛開始出現一些改善的跡象。

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