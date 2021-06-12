愛吃雞蛋的日本人，一年人均消費292個

一人年均消費292個雞蛋

即使並非特意吃雞蛋，但是麵包、麵食、副食品等各種加工品裡都會用到雞蛋，所以日本人全年消費的雞蛋數量出乎意料地多。農林水產省的統計資料顯示，2019年日本國民的人均消費量為17.5公斤。按照中號雞蛋（約60克）換算，相當於一年裡人均吃掉了292個。1960年人均大約食用105個，意味著60年間增加了1.8倍。除了雞蛋拌飯和壽喜燒等生食習慣外，日本人還非常喜歡煎雞蛋、捲雞蛋、親子丼等大量使用雞蛋的食品。雞蛋易於烹飪，營養價值高，已經成為餐桌上不可或缺的國民美食。

半個世紀始終保持優等生地位

消費量不斷成長的另一個原因是價格低廉。即便同為生鮮食品，蔬菜和水果會因為受到天氣或是自身長勢的影響而出現價格波動，但雞蛋價格始終比較穩定。不僅如此，更重要的是超市一年到頭都有特賣，有時1盒（10個裝）還不到100日圓。

回溯50年前，對比雞蛋和食品整體的物價變動來看，如果將1970年的價格水準設為100，食品整體的物價在2020年時升至了1970年的3.5倍。相對於此，雞蛋始終維持在1.6倍以下，也就是不到整體漲幅的一半，客觀數字證明了它確實是物價優等生。

雞蛋在半個世紀中一直保持價格穩定，對消費者而言可謂難能可貴。不過，由於雞是自然生物，產蛋量夏季和冬季減少，春季和秋季增多。人們的消費也會隨著季節變化波動，冬季人們愛吃關東煮和壽喜燒，12月是聖誕蛋糕的銷售旺季，雞蛋需求會瞬間陡增，而夏季又會出現回落。儘管如此，店面銷售價格還是全年都保持穩定。

不過，批發價格反映供求關係，各個季節都會有所變化。夏季，生產和消費雙雙走低，價格會比較低迷；但從秋季開始，主打「賞月（形似月亮的荷包蛋——譯注）」題材的連鎖漢堡店和超商的三明治等季節性商品走俏，價格會隨之上漲；12月由於聖誕蛋糕和過年食品的需求，雞蛋價格也會達到一個高點。另一方面，受到年末年初新年假期之前提前採購的影響，常會導致1月雞蛋價格下跌。