家庭開支調查：疫情之下的在外飲酒消費銳減

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遠距上班模式普及之後，人們覺得和家人圍坐在餐桌邊乾杯喝酒也不錯。但和同事在公司重聚之際，小酌幾杯，則更容易湧現靈感或妙計，建立更廣的人脈。疫情之下，除了餐飲店內酒類消費銳減一半以外，人們失去的可能是更加重要的東西。

4月23日，政府決定依據《特別措施法》，針對疫情持續蔓延的東京、大阪、京都和兵庫等四個都府縣發佈緊急狀態宣言。時間為4月25日至5月31日。在此期間，將要求提供酒類的餐飲店停業。

總務省發佈的《家庭開支調查（2人以上家庭）》顯示，疫情蔓延導致國內酒類消費明顯呈現減少狀態。尤其是第一次發佈緊急狀態宣言的2020年4月，同比降幅高達17.1%。

由於政府要求民眾避免非必要非緊急外出，「居家飲酒」情況增多，所以2020年家庭酒類消費呈現同比正成長。另一方面，由於政府發佈緊急狀態宣言和採取防控疫情重點措施，餐飲店營業時間和提供酒類時間受限，餐飲店內消費全年減少了52.7%。有些月份的同比降幅甚至高達80%到90%。

發佈第三次緊急狀態宣言，將持續對重要消費地區東京和大阪的各家提供酒類的餐飲店帶來重大影響。祈願我們能在短時間內集中控制住疫情，早日恢復正常生活，毫無顧慮地開懷暢飲！

標題圖片：位於虎之門的煙熏食品餐吧「IBUS」（PAKUTASO）