癌症10年生存率達59.4%

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隨著診斷和治療方法的進步，癌症生存率正在穩步提高。國立癌症研究中心首次公佈了針對大約24萬人實施的10年生存率大規模調查結果。

國立癌症研究中心發佈消息稱，在2008年被診斷患有癌症的患者，10年後的生存率為59.4%。這是以全國240家專門醫療機構的23萬7892名患者為對象，排除非癌症死因的影響後計算得出的資料。上一次調查（2004至2007年期間接受診斷的9萬4000名患者）時的生存率為58.3%，但由於調查規模不同，無法單純地加以比較。

從各類主要癌症來看，前列腺癌的10年生存率最高，為98.7%，乳癌為87.5%，子宮癌為83.0%。胰臟癌最低，僅為6.5%。

另一方面，2012至2013年期間，在全國共計413家醫療機構接受過診斷的82萬6380名患者，整體5年生存率為67.3%。

從各個臨床分期（1期為早期，數字越大病情越重）的10年生存率，可以看出早期發現和早期治療的重要性。比如，4期胃癌的10年生存率僅為6.9%，但1期的生存率高達90.9%。

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