日本每4個人中1人在求職中遭到性騷擾

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「找一份好工作，為社會發光發熱」「努力奮鬥，爭取有一天當上社長」——據說抱著這些夢想和雄心開展求職活動的學生平均每4人中就有1人遭受過性騷擾。這些年輕人肩負著社會的未來，傷害他們的感情能有什麼好處？成年人應該有成年人的樣子！

厚生勞動省的一份調查顯示，參加過求職或實習活動的學生平均每4人中就有1人遭受過相關企業員工的性騷擾。受害男性和女性比例幾乎持平，分別為26.0%和25.1%。無論男女，研究生的受害比例都相對較高。

關於受到騷擾的內容，回答「開黃腔」（40.4%）的受訪者最多，然後依次是「糾纏邀請吃飯或約會」（27.5%）和「詢問個人隱私」（23.6%）。女性受害者中，受到「開黃腔」騷擾的比例尤為突出。

關於遭受性騷擾的場合，回答「參加實習的時候」（34.1%）的受訪者比例最高，其次是「參加企業說明會和研討會的時候」（27.8%）。

關於加害者身份，回答最多的是「實習過程中結識的企業員工」（32.9%），另外，「錄用面試負責人」（25.5%）和「求職意向企業的高管」（11.0%）等有權決定是否錄用的人員傷害學生的情況也不少。

關於性騷擾對身心造成的影響，回答「產生了憤怒、不滿和不安等情緒」（44.7%）的受訪者比例最高，其次是「參加求職活動的積極性下降」（36.9%）。

此次調查於2020年10月實施，採用網路問卷形式，對象為2017至2019年度畢業的專門學校、短大、大學生和研究所學生共計1000人。選擇調查對象時依據學校基本調查等資料劃定了各類學校的人數。

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