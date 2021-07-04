為了防疫增發國債，2020年度末政府借款達1216兆日圓

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突如其來的疫情席捲了整個世界。民眾普遍期望政府採取經濟刺激措施。但如果不能克服疫情影響，切實搞好經濟重建，欠下的這些債務就會壓到下一代人的肩上。

截至2021年3月末，國債、借款和政府短期融資票據餘額共同構成的「政府借款」達到了1216兆4634億日圓。2020年度，為防疫，日本政府編制了三次大規模補充預算案，並追加發行了大量國債，所以借款總額比2020年3月末大幅成長了101兆9234億日圓，創下單一年度的最大增幅記錄。

按照截至2020年11月1日的日本總人口（約1億2300萬人）粗略計算，相當於從新生嬰兒到年逾百歲的老人，所有國民人均負債超過987萬日圓。

在政府借款中占比超過50%的國債餘額為1074兆1596億日圓，較一年前增加了86兆5709億日圓。其中，償還期限在1年以內的短期國債增加了大約49兆日圓。

2021年度預算案仍然計畫新發43兆5970億日圓國債，意味著政府借款將會進一步膨脹。

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