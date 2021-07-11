軟銀集團，淨利潤創下日本企業最高紀錄

日本資料庫

軟銀集團（SBG）發佈的2020財年並表決算（國際會計標準）報告顯示，集團淨利潤達到了4兆9879億日圓。該集團以軟體銷售和移動電話業務起家，後轉型為投資公司，享受到了全球股市上漲的紅利。這一業績超越豐田汽車，創下日本企業財年單年淨利潤的歷史新紀錄。

1981年，現任集團董事長兼社長的孫正義創立了軟銀集團的前身日本軟銀。40年後，SBG的2020財年決算報告宣佈，集團投資的美國外賣服務商DoorDash和韓國電商巨頭Coupang相繼上市，促使集團的未實現收益大幅成長。

此前，豐田汽車2017財年創下的2兆4939億日圓，一直是日本企業單個財年淨利潤的最高紀錄。按2020財年的財報來看，SBG的淨利潤僅次於美國蘋果公司（全球第一，約6兆1905億日圓）和沙烏地阿拉伯國家石油公司（約5兆2618億日圓），位居世界第3位，已經躋身國際企業第一梯隊。

不過，蘋果和穀歌等「GAFA（美國科技界四大巨頭）」擴大收益依靠的是創新性的服務和技術，而SBG則一直依賴於投資的初創企業的成長，容易受到股票市場行情的影響。比如上一年，即2019財年的虧損金額就創下了歷史最差紀錄。

在財報發佈會上，針對此次創下的利潤紀錄，孫正義也坦言「此次有多重『偶然』因素。從目前的狀況而言，並沒有多少底氣」。同時，由於集團投資的英國金融服務公司「Greensill Capital」破產等原因導致出現損失，他表示「將會謙虛接受投資的失敗教訓，力爭建立非『賭博式』的、可以持續創造利潤的投資機制」。

SBG在財報中指出，後疫情時代的人工智慧（AI）領域將是今後的投資重點。旗下基金已經開始投資運用AI的融資判斷、視訊編輯、流通支援等廣泛事業。不過，如果未來通貨膨脹憂慮升溫，那麼市場可能會進入調整局面。SBG的未實現利潤也可能泡湯，精選投資專案和風險管理將變得更加重要。

標題圖片：軟銀集團董事長兼社長孫正義以網路視訊記者會方式對財報進行說明（時事）