居家防疫的消費需求，使「網路」音樂著作權收入超過「廣播」

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雖然演唱會全面暫停，但人們絕不能忍受沒有音樂的生活！近段時間，網路管道的音樂著作權收入出現猛增。

日本音樂著作權協會（JASRAC）發佈消息稱，由於新冠疫情導致各類活動推遲或取消，以及社交、餐飲店紛紛停業、歇業，2020年度音樂著作權收入（使用費）為1126億4000萬日圓，同比減少了4.3%。從主要類別來看，網際網路管道的「互動式傳播」收入同比猛增了48%，達到322億日圓，首次超過了「廣播」收入。

隨著可在支付固定費用後自由下載音樂的「訂閱（subscription）」服務的普及，「互動式播送」從2015年度開始一直處於成長狀態。受到新冠疫情影響的2020年度，在居家防疫消費需求刺激下，訂閱和視頻下載的使用量增多。演唱會視頻下載服務的收入也保持了良好的發展趨勢。

另一方面，2020年4月首次發佈緊急狀態宣言後，音樂會和演唱會紛紛被迫取消，受此影響，「演奏」收入同比銳減了36.2%，猛降至153.9億日圓；廣播收入減少了3%，為300億日圓。

2021年度，從JASRAC獲得著作權使用費分成金額最多的作品，是人氣動漫《鬼滅之刃》的主題曲，即LiSA演唱的《紅蓮花》。

著作權使用費分成金額TOP10（國內作品）

作品名 歌手 1 紅蓮花 LiSA 2 Pretender Official髭男dism 3 Lemon 米津玄師 4 白日 King Gnu 5 君之歌 嵐 6 I LOVE… Official髭男dism 7 鬼滅之刃BGM ― 8 線 中島美雪 9 宿命 Official髭男dism 10 新世紀福音戰士BGM ―

標題圖片 : Pakutaso