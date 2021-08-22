日本的國際研究交流：2019年接納了13000多名中長期外籍研究人員

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2019年度，日本接納了1萬3000多名在日連續研究時間超過30天的外籍研究人員。派往海外的日本研究人員絕大部分是30天以下的短期訪問，中長期的國際交流往來處於大幅「入超」的狀態。

文部科學省發佈的2019年版《國際研究交流概況》顯示，該年度日本派往海外的中長期研究人員為4178人（同比減少113人），而日本接納的外籍中長期研究人員為前者3倍以上，達1萬3280人（同比增加108人）。近年來，派遣和接納人數均沒有明顯變化，兩者始終保持著3倍左右的差距。

該調查每年實施一次，旨在把握日本與其他國家的研究交流狀況。派遣和接納時間在30天以內的定義為短期，超過30天的定義為中長期。此次調查對象為包括國立公立私立大學、高專和獨立行政法人等在內的共計908個單位，收到了其中836個單位的有效回答。

包括短期和中長期在內的派遣總人數為15萬8604人，同比減少了1萬8554人，接納總人數為3萬4678人，同比減少了4646人。可以看出，日本向海外派遣研究人員時，短期研究人員占了絕對多數。文部科學省認為，2019年度下半年（2020年初）爆發的疫情是造成總人數大幅減少的主要原因。

從各個地區來看，日本2019年度派遣中長期研究人員人數最多的地區是歐洲，其次是北美和亞洲。接納人數最多的是亞洲，其次是歐洲和北美。從各個國家來看，派遣人數最多的依次是美國、英國和德國等，接納人數最多的依次是中國、美國和韓國等。

接納和派遣中長期研究人員的人數與國家/地區排名（2019年度）

日本接納的研究人員 日本派遣的研究人員 1 中國（3306人，24.9%） 美國（1084人，25.9％） 2 美國（1330人，10.0%） 英國（406人，9.7％） 3 韓國（993人，7.5％） 德國（376人，9.0％） 4 德國（572人，4.3％） 法國（223人，5.3％） 5 英國（548人，4.1％） 澳洲（159人，3.8%） 6 法國（544人，4.1％） 加拿大（149人，3.6％） 7 德國（437人，3.3%） 瑞士（145人，3.5％） 8 臺灣（355人，2.7%） 中國（120人，2.9％） 9 越南（340人，2.6％） 義大利（102人，2.4％） 10 印尼（313人，2.4%） 西班牙（84人，2.0％） 11 泰國（306人，2.3%） 泰國（73人，1.7％） 12 埃及（289人，2.2％） 荷蘭（72人，1.7％） 13 澳洲（226人，1.7％） 韓國（66人，1.6％） 14 加拿大（220人，1.7%） 奧地利（53人，1.3％） 15 義大利（202人，1.5%） 越南（49人，1.2％） 16 孟加拉（189人，1.4%） 印尼（47人，1.1%） 17 西班牙（164人，1.2％） 臺灣（44人，1.1％） 18 俄羅斯（147人，1.1％） 新加坡（43人，1.0％） 19 馬來西亞（144人，1.1％） 菲律賓（41人，1.0％） 20 菲律賓（115人，0.9％） 印度（39人，0.9％）

文部科學省調查資料（括弧內數位為人數和占比）

標題圖片：PIXTA