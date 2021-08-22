日本的國際研究交流：2019年接納了13000多名中長期外籍研究人員

日本的國際研究交流：2019年接納了13000多名中長期外籍研究人員社會 科學 國際交流
2019年度，日本接納了1萬3000多名在日連續研究時間超過30天的外籍研究人員。派往海外的日本研究人員絕大部分是30天以下的短期訪問，中長期的國際交流往來處於大幅「入超」的狀態。
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文部科學省發佈的2019年版《國際研究交流概況》顯示，該年度日本派往海外的中長期研究人員為4178人（同比減少113人），而日本接納的外籍中長期研究人員為前者3倍以上，達1萬3280人（同比增加108人）。近年來，派遣和接納人數均沒有明顯變化，兩者始終保持著3倍左右的差距。
該調查每年實施一次，旨在把握日本與其他國家的研究交流狀況。派遣和接納時間在30天以內的定義為短期，超過30天的定義為中長期。此次調查對象為包括國立公立私立大學、高專和獨立行政法人等在內的共計908個單位，收到了其中836個單位的有效回答。
包括短期和中長期在內的派遣總人數為15萬8604人，同比減少了1萬8554人，接納總人數為3萬4678人，同比減少了4646人。可以看出，日本向海外派遣研究人員時，短期研究人員占了絕對多數。文部科學省認為，2019年度下半年（2020年初）爆發的疫情是造成總人數大幅減少的主要原因。
從各個地區來看，日本2019年度派遣中長期研究人員人數最多的地區是歐洲，其次是北美和亞洲。接納人數最多的是亞洲，其次是歐洲和北美。從各個國家來看，派遣人數最多的依次是美國、英國和德國等，接納人數最多的依次是中國、美國和韓國等。
接納和派遣中長期研究人員的人數與國家/地區排名（2019年度）
|日本接納的研究人員
|日本派遣的研究人員
|1
|中國（3306人，24.9%）
|美國（1084人，25.9％）
|2
|美國（1330人，10.0%）
|英國（406人，9.7％）
|3
|韓國（993人，7.5％）
|德國（376人，9.0％）
|4
|德國（572人，4.3％）
|法國（223人，5.3％）
|5
|英國（548人，4.1％）
|澳洲（159人，3.8%）
|6
|法國（544人，4.1％）
|加拿大（149人，3.6％）
|7
|德國（437人，3.3%）
|瑞士（145人，3.5％）
|8
|臺灣（355人，2.7%）
|中國（120人，2.9％）
|9
|越南（340人，2.6％）
|義大利（102人，2.4％）
|10
|印尼（313人，2.4%）
|西班牙（84人，2.0％）
|11
|泰國（306人，2.3%）
|泰國（73人，1.7％）
|12
|埃及（289人，2.2％）
|荷蘭（72人，1.7％）
|13
|澳洲（226人，1.7％）
|韓國（66人，1.6％）
|14
|加拿大（220人，1.7%）
|奧地利（53人，1.3％）
|15
|義大利（202人，1.5%）
|越南（49人，1.2％）
|16
|孟加拉（189人，1.4%）
|印尼（47人，1.1%）
|17
|西班牙（164人，1.2％）
|臺灣（44人，1.1％）
|18
|俄羅斯（147人，1.1％）
|新加坡（43人，1.0％）
|19
|馬來西亞（144人，1.1％）
|菲律賓（41人，1.0％）
|20
|菲律賓（115人，0.9％）
|印度（39人，0.9％）
文部科學省調查資料（括弧內數位為人數和占比）
標題圖片：PIXTA