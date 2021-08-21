豐田集團分包商，軟體產業成為第一大勢力

日本資料庫

現在，開車時只要輸入目的地，導航就會為你指引道路，輔助駕駛系統將為你帶來更加舒適安全的駕乘體驗。抵達目的地後，還會為你指揮停車入庫。回過神來猛然發現，開車已經變成了一種機械程式。涉及眾多領域的汽車產業也在逐漸發生著變化。

帝國資料庫公司的一項調查顯示，豐田汽車集團（主要關聯企業和子公司共計15家）的分包商共計4萬1427家。擁有直接業務往來的一級分包商為6380家，通過一級分包商發生間接業務往來的二級分包商為3萬5047家。此次是2014年啟動同類調查以來第四次實施，分包商超過4萬家尚屬首次。

從分包商的行業分類別來看，2014年時在一級和二級分包商中均居第二位的「軟體受託開發」公司，在今年的調查中升至第一位。由此可以看出，系統控制軟體發展、人工智慧（AI）自動駕駛技術開發和地圖資料及導航圖像開發、各種實驗資料分析等，以軟體相關行業為中心的業務交易增加。

帝國資料庫認為，在追求零排放，大力開發電動汽車和燃料電池汽車等多種電源裝置的影響下，過去業務往來較少的軟體和材料生產商有了更多的商機，為豐田汽車的分包商結構帶來了巨大變化。

一級分包商中各行業公司的數量

2014年 （家） 2021年 （家） 汽車零件製造 221 軟體受託開發 296 軟體受託開發 195 汽車零件製造 261 模具及模具零件等產品製造 183 模具及模具零件等產品製造 225 工業用電氣設備批發 166 工業用電氣設備批發 200 勞動力派遣行業 105 勞動力派遣行業 186

出处 : 帝国数据库

二級分包商中各行業公司的數量

2014年 （家） 2021年 （家） 工業用電氣設備批發 964 軟體受託開發 1525 軟體受託開發 749 工業用電氣設備批發 1201 鋼鐵及鋼鐵加工品批發 747 模具及模具零件等產品製造 988 機械工具批發 696 器械及器械零件製造修理 912 模具及模具零件等產品製造 665 金屬衝壓製品製造 875

出處 : 帝國資料庫

豐田汽車集團分包商2020年度的全年業績（調查對象約25000家企業），占73.2%的1萬8718家企業「收入減少」。2019年度收入成長和收入減少的企業各占40%左右，不相上下，但進入2020年度後，疫情在全球蔓延，導致汽車需求暴跌，影響了企業收入。之後，儘管新車銷售市場開始復甦，但還是未能彌補年初收入減少的損失。

標題圖片 : PIXTA