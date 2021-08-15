2020年跟蹤狂諮詢案件數2萬189起，連續8年超過2萬

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2020年，跟蹤狂受害人向警方報案諮詢的案件數量連續8年超過2萬起，始終處於居高不下的狀態。近日，針對惡意濫用GPS設備等行為，新增管制條款的法律修正案在國會表決通過，最快將於8月全面施行。

日本警察廳實施的調查顯示，2020年跟蹤狂受害報案諮詢案件數量為2萬189起，同比減少723起。雖然數量有所減少，但連續8年處於超過2萬起的高位水準。因觸犯《跟蹤狂規制法》而遭到曝光的案件數量，同比成長121起，達到創紀錄的985起。

與跟蹤狂案件相關，且觸犯了刑法或其他特別法律而遭到曝光的案件為1518起，同比增加27起，自2016年以來，時隔4年再次出現上升。從涉嫌違法的行為來看，侵入住宅（300起）、脅迫（220起）、施暴（165起）、違反防止騷擾條例（119起）、損壞器物（107起）占比較高。另外還有殺人案件1起，殺人未遂7起。

跟蹤狂案件的受害者中，女性占87.6%，男性占12.4%。加害者中，男性占80.7%，女性占12.3%，身份不明者占7.0%。從年齡段來看，被害者集中在10到49歲之間，加害者集中在20到59歲之間。被害者與加害者的關係方面，交往對象或原交往對象、配偶或原配偶合計占比接近50%。

1999年發生在埼玉縣的桶川跟蹤狂殺人事件，促使日本政府制定了《跟蹤狂規制法》，2021年5月，經過第三次修訂的該法在國會上獲得表決通過，最快將於8月全面施行。由於出現了利用最新設備和網際網路進行跟蹤的新型手段，所以修訂版規制法，將擅自在對象車輛上安裝GPS設備、惡意濫用定位軟體獲取對方智慧手機位置資訊等行為，均列入了新的管制對象中。

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