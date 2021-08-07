日本4分之3的電力來自化石燃料：煤電占比居高不下

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在4月以視訊連線形式召開的世界領導人氣候峰會上，日本首相菅義偉表示將把2030年度溫室氣體減排目標從原先的「較2013年度減少26%」大幅提升至「46%」。雖然這種表態順應了追求零排放的全球潮流，但擺脫依賴化石燃料局面的前行道路撲朔迷離。

日本資源能源廳發佈的《能源白皮書2021》顯示，2019年度的發電能源構成中（柱狀圖自上而下），煤炭占比為31.8%（3262億kWh）、石油等占比為6.8%（692億kWh）、液化天然氣占比為37.1%（3803億kWh）、核能占比為6.2%（638kWh）、水力占比為7.8%（796億kWh）、新能源等占比為10.3%（1057億kWh）。

與2018年度相比，化石燃料的占比略微減少，新能源占比有所增加，但日本四分之三的發電量依然來自化石燃料。其中，被視為最大問題的煤電占比始終處於30%以上的高位。

東日本大地震造成福島第一核電廠發生爆炸事故已過去了十年。征得所在地同意後重啟的核電廠僅有大飯（關西電力）、高濱（關西電力）、玄海（九州電力）、川內（九州電力）、伊方（四國電力）5座核電廠內的9個核反應爐。另一方面，東日本大地震以後確定將做報廢處理的核反應爐達到了21個。

日本政府提出要通過海上風力發電，確保相當於10個核反應爐的10 GW規模的電力供應，但在理想的淺海地區安裝風電設備，需要和沿岸漁民和水產養殖業者溝通協調，可能會花費一定時間。同時，由於國土狹小，且山地眾多，日本可以修建被稱作「Mega Solar」的超大型光伏電廠的場所也很有限。要想實現零排放，必須破解一系列複雜的「聯立方程式」。

標題圖片 : 位於茨城縣東海村的常陸那珂火電廠（PIXTA）