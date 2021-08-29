日本4人中有1人死於癌症，肺炎患者減少

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就日本人的死亡原因而言，15到39歲的群體中，死於「自殺」的人偏多，40歲以後死於「癌症」的占比升高。

厚生勞動省發佈的《人口動態統計》顯示，2020年共有37萬8356人死於癌症。在所有死因中的占比為27.6%，相當於每4人中就有1人死於癌症。癌症死亡率（每10萬人的死亡人數）處於單邊上行狀態，2020年時達到了307.0。造成男性死亡人數最多的癌症發病部位是「肺」（5萬3244人，死亡率88.8），其次是「胃」（2萬7769人）和「大腸」（2萬7715人）。女性主要是「大腸」（2萬4069人）和「肺」（2萬2337人）。

第二大死亡殺手是「心臟疾病（高血壓性心臟病除外）」（20萬5518人），其次是「衰老」（13萬2435人）。此前，衰老死亡的人數一度出現減少趨勢，但2005年以後再次轉為成長。

肺炎造成的死亡人數為7萬8445人，同比減少了1萬7073人。可以認為，這主要是因為疫情蔓延後，人們堅持佩戴口罩和減少外出，對新型冠狀病毒導致的肺炎以外的呼吸系統疾病產生了預防效果。

從不同性別和年齡的主要死因占比來看，年齡越大，癌症所占的比例越高，女性和男性的峰值分別為55到59歲和65到69歲。無論男女，15到34歲的自殺比例都明顯較高。

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