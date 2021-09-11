日本女性初婚年齡，較1985年提高4.1歲

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壽命越長，是不是成熟所需的時間也相應變長了呢？和以前相比，人們結婚和生育的時間都推後了。

1985年施行《男女雇用機會均等法》以來，越來越多女性走入社會，人生選擇和價值觀也變得更加豐富多樣。

1985年時，30至34歲女性的未婚率為10.4%，意味著90%的女性都在20多歲的時候完成了婚姻大事。後來，未婚率緩慢上升。到2015年時，60.1%的25至29歲女性和72.7%的男性未婚，20多歲不結婚已經不再是稀罕事了。

平均初婚年齡方面，1985年時女性為25.5歲，男性為28.2歲，到2019年時，女性為29.6歲（提高4.1歲），男性為31.2歲（提高3歲），逐漸形成了晚婚趨勢。

隨著初婚年齡的提高，生產第1胎時的母親平均年齡也在提高。2011年達到30.1歲以後，「30多歲生第1胎」逐漸成為普遍現象，2015至2019年連續5年達到30.7歲，相較於1985年提高了4.0歲。據說，生產第1胎時的年齡會對是否懷第2、第3胎產生影響。

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