17%的60歲以上家庭，存款超過4000萬日圓

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30多歲買房子，在職期間還完貸款，拿著退休金和養老金悠然自得地享受晚年生活——或許就在不久之前，還有不少人這樣規劃著人生的框架。而在非正式用工不斷增多，少子老齡化問題日益加劇的背景下，對於如今3、40歲的人來說，那樣的人生恐怕就像癡人說夢了…。

日本內閣府2020年對全國60歲以上人群實施的調查顯示，針對從經濟意義而言的日常生活，回答「毫無擔憂」和「沒什麼擔憂」的受訪者比例合計達到63.6%。似乎許多人雖然在迎來退休年齡後收入減少，但通過早年積累的資產過上了安心的晚年生活。

從各年齡段戶主的家庭儲蓄與負債情況來看，年齡段越高，儲蓄額和自住房持有比例越高，負債額的峰值出現在30至39歲年齡段，之後開始降低。可能是大家30多歲的時候開始供房貸，然後一直穩定還款。

儲蓄減去負債的淨儲蓄方面，戶主年齡段越高，淨儲蓄越多。60至69歲年齡段的淨儲蓄呈現出陡增狀態，可以認為是上班族拿到了退休金收入。從工作上退下來的時候已經還清房貸的「60至69歲」和「70歲以上」家庭的淨儲蓄高於其他所有年齡段。

從不同儲蓄水準的家庭分佈來看，戶主年齡在60歲以上的家庭中，擁有4000萬日圓以上儲蓄的家庭占比為17.3%，高於兩人以上家庭11.4%的整體水準。

兩人以上家庭的儲蓄額中位值為1033萬日圓，而戶主年齡在60歲以上的家庭為1506萬日圓，大約是前者的1.5倍。

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