池袋，疫情中存在感大大提升

池袋，疫情中存在感大大提升財經
疫情下，遠距辦公的普及和民眾外出的減少，導致市中心人流減少。在越來越多人習慣居家防疫的背景下，商業設施的利用目的似乎已經從滿足時尚需求過渡到了「調節心情」和「採購食材」這個層面。
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從事數位行銷業務的日經Research公司（總部位於東京都千代田區），2021年3月調查統計了首都圈商業設施的客流吸引力，結果顯示，「西武池袋總店」力壓「伊勢丹新宿店」和「澀谷HIKARIE」，獨佔鰲頭。
此項調查每年實施兩次，以首都圈大約1萬4000名居民為對象，詢問他們利用一都三縣商業設施（包括部分周邊區域大型Outlet）的情況。截至2020年春季，「伊勢丹新宿店」已連續15次雄踞客流吸引力排行榜榜首，而在當年秋季和本次調查中，「西武池袋總店」連續兩次奪魁。可以認為其主要原因，在於遠距辦公的普及和人們堅持居家防疫，導致市中心人流減少，商業設施的用途已從時尚需求過渡到了採購食品，越來越多人傾向於在自家附近解決購物需求。
池袋地區有3個商業設施進入了前10名，存在感明顯提高。由於實施調查的時間點處在第2次緊急狀態宣言發佈期間，所以，在購物的同時還能稍微放鬆一下的商業設施，排名有所提高，比如「池袋 Sunshinecity」（第4位）、「御殿場 PREMIUM OUTLETS」（第8位）和「LAZONA 川崎 Plaza」（第10位）等。
|排名
|商業設施名稱
|1（3）
|西武池袋總店
|2（1）
|伊勢丹新宿店
|3（2）
|澀谷HIKARIE
|4（9）
|池袋 Sunshinecity
|5（4）
|小田急百貨店新宿店
|6（5）
|銀座三越
|7（7）
|東武百貨店池袋店
|8（10）
|御殿場 PREMIUM OUTLETS
|9（13）
|Yodobashi Akiba大廈
|10（15）
|LAZONA 川崎 Plaza
括弧內為2020年春季排名
出處：日經Research
標題圖片 : PIXTA