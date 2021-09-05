池袋，疫情中存在感大大提升

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疫情下，遠距辦公的普及和民眾外出的減少，導致市中心人流減少。在越來越多人習慣居家防疫的背景下，商業設施的利用目的似乎已經從滿足時尚需求過渡到了「調節心情」和「採購食材」這個層面。

從事數位行銷業務的日經Research公司（總部位於東京都千代田區），2021年3月調查統計了首都圈商業設施的客流吸引力，結果顯示，「西武池袋總店」力壓「伊勢丹新宿店」和「澀谷HIKARIE」，獨佔鰲頭。

此項調查每年實施兩次，以首都圈大約1萬4000名居民為對象，詢問他們利用一都三縣商業設施（包括部分周邊區域大型Outlet）的情況。截至2020年春季，「伊勢丹新宿店」已連續15次雄踞客流吸引力排行榜榜首，而在當年秋季和本次調查中，「西武池袋總店」連續兩次奪魁。可以認為其主要原因，在於遠距辦公的普及和人們堅持居家防疫，導致市中心人流減少，商業設施的用途已從時尚需求過渡到了採購食品，越來越多人傾向於在自家附近解決購物需求。

池袋地區有3個商業設施進入了前10名，存在感明顯提高。由於實施調查的時間點處在第2次緊急狀態宣言發佈期間，所以，在購物的同時還能稍微放鬆一下的商業設施，排名有所提高，比如「池袋 Sunshinecity」（第4位）、「御殿場 PREMIUM OUTLETS」（第8位）和「LAZONA 川崎 Plaza」（第10位）等。

排名 商業設施名稱 1（3） 西武池袋總店 2（1） 伊勢丹新宿店 3（2） 澀谷HIKARIE 4（9） 池袋 Sunshinecity 5（4） 小田急百貨店新宿店 6（5） 銀座三越 7（7） 東武百貨店池袋店 8（10） 御殿場 PREMIUM OUTLETS 9（13） Yodobashi Akiba大廈 10（15） LAZONA 川崎 Plaza

括弧內為2020年春季排名

出處：日經Research

標題圖片 : PIXTA