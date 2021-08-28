新型冠狀病毒後遺症持續時間較長，半年後仍有患者出現「疲勞倦怠感」

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一份提交給厚生勞動省專家會議的報告書顯示，感染病毒後，即使確診經過半年之後，仍有20%的患者表示存在「疲勞感或倦怠感」。單就重症患者來說，經過3個月後，仍有多達半數的人感覺「呼吸不暢」。

一份提交給厚生勞動省疫情對策顧問部的報告書（由慶應義塾大學福永興壹教授擔任代表）顯示，作為從確診到出院期間最常見的症狀，78%的患者出現過「37度以上的發熱」，確診經過6個月後，該比例會降低至5%；而另一方面，即使經過6個月後，仍有21%的患者表示存在「疲勞感或倦怠感」。其他症狀還包括「呼吸不暢」（13%）、「睡眠障礙」（11%）、「思維能力和注意力下降」（11%）等。

研究小組表示，但凡某種症狀久而不退，持續時間較長，那就會導致人們對病毒的恐懼加重，產生不安和抑鬱情緒，自我感覺存在睡眠障礙的傾向會加劇。此次調查實施於2020年1月至2021年2月期間，對象為PCR檢測或快篩檢測呈陽性後接受住院治療的522名患者。其中45%的患者年齡在60歲以上，55%年齡在59歲以下。

同樣提交給該顧問部的另一份報告書（由高知大學橫山彰仁教授擔任代表）顯示，單就重症患者來看，住院3個月後，有77.3%的患者表示「肌力下降」，聲稱「呼吸不暢」的患者比例也高達50%，存在「倦怠感」的比例為30.2%。

標題圖片：疫情對策小組組長尾身茂（右）在首相官邸的記者會上回答記者提問（共同）